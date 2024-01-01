Mazda начала взимать плату за опции по подписке

Бесплатные три года Mazda Connected Services начинают заканчиваться для некоторых клиентов. Несколько владельцев обратились в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство тем, что им придется платить ежемесячную подписку в размере 10 долларов США, чтобы продолжить доступ к таким функциям, как удаленный запуск.

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Mazda заблаговременно предложила свои подключенные услуги как бесплатную трехлетнюю пробную версию для покупателей новых автомобилей, впервые запущенную в 2019 году. Ранее она продолжала этот пробный период, но теперь, кажется, это заканчивается. Некоторые владельцы не готовы платить, особенно за возможность дистанционного запуска, которая встроена прямо в брелоки.

Автопроизводитель сообщил, что рекламирует Connected Services с 2019 года как бесплатную трехлетнюю пробную версию, которая потребует подписки после окончания срока действия, включая планы, которые он расширил для некоторых клиентов. Кроме дистанционного запуска, пакет предлагает дистанционный доступ без ключа, информацию о состоянии автомобиля, например уровень топлива, оповещения об обслуживании, поиск автомобиля, автоматический вызов 911 и тому подобное.

Mazda - это лишь один из нескольких автопроизводителей, которые расширяют услуги подписки на транспортные средства, функции платного доступа, которые ранее требовали одноразовых платежей в точке продажи. BMW пытался взимать плату за подогрев сидений, но уровень принятия был слишком низким, и компания столкнулась с резкой негативной реакцией на такой шаг. Но это не помешало Toyota, Audi и даже Mercedes, которые упрекали BMW за подписки, пытаться взимать с людей регулярную плату за определенные функции.

Программное обеспечение и подключение к Интернету облегчили компаниям контроль над собственностью своих клиентов. Размещение аппаратных функции вне пределов досягаемости для тех, кто не подписался на программное обеспечение является неприятным фактом для немалого количества покупателей.