Mazda CX-30 получила новый ценник и улучшенное оснащение

Как сообщает Autoevolution, Mazda CX-30 получила встроенный голосовой ассистент Alexa и онлайн-навигацию Mazda, которая предлагает расширенные картографические данные с информацией о дорожном движении и позволяет транспортному средству получать обновления карт по воздуху.

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Стоимость базовой версии осталась без изменений и начинается от 24 995 долларов. Список оснащения включает 8,8-дюймовый дисплей, разъемы USB-C, 7-дюймовую цифровую панель приборов, климат-контроль, светодиодную оптику, 16-дюймовые легкосплавные диски, матовую решетку радиатора и черный задний спойлер.

Высшая комплектация 2.5 S Select Sport стала дороже на 150 долларов и стоит 26 550 долларов и добавляет 18-дюймовые легкосплавные диски, интеграцию голосового ассистента Alexa, обивку из кожзаменителя и двухзонный кондиционер.

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Комплектация Preferred доступна от 28 940 долларов (ранее стоила 28 790 долларов США) и имеет передние сиденья с подогревом, люк с электроприводом, черные или серые сиденья из кожзаменителя, боковые зеркала в цвет кузова и глянцевую черную решетку радиатора.

Уровень оснащения 2.5 S Carbon Edition теперь стартует от $29 940, по сравнению с прошлогодними 29 790 долларов, и имеет черные 18-дюймовые легкосплавные диски, глянцевые черные зеркала с функцией подогрева, обновленную аудиосистему, панель для беспроводной зарядки смартфона и беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

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Версия 2.5 S Premium оснащена лепестковыми переключателями передач, онлайн-навигацией Mazda, аудиосистемой Bose, спутниковым радио, черными или белыми кожаными сиденьями, дверью багажника с электроприводом и фирменным светодиодным освещением с обеих сторон. Ее стоимость начинается с 32 140 долларов.

Топовые комплектации 2.5 Carbon Turbo, 2.5 Turbo Premium и 2.5 Turbo Premium Plus предлагают улучшенные опции безопасности и 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и стоят от 32 940, 35 140 и 36 950 долларов соответственно.

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Версии 2.5 S оснащены атмосферным двигателем объемом 2,5 л, который развивает 194 л.с. и 252 Нм крутящего момента в сочетании с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом, тогда как версии 2.5 Turbo оснащены 2,5-литровым турбомотором мощностью 254 лошадиных силы.