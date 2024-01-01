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В полиции рассказали в каких случаях запрещена остановка и стоянка

Не все водители соблюдают правила остановки и стоянки, более того, не все водители знают разницу между этими определениями.
Где нельзя останавливаться и стоять - Auto24

В каких случаях запрещена остановка и стоянка

Евгений Гудущан
logo5 августа, 15:10
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Патрульная полиция Киевской области выложила полный перечень случаев, когда остановка и стоянка запрещены. Правила Дорожного движения, дают четкое признание остановки и стоянки.

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  • остановка - прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут или более, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров или загрузки (разгрузки) груза, выполнения требований настоящих Правил (предоставление преимущества в движении, выполнения требований регулировщика, сигналов светофора и т.д.)
  • стоянка - прекращение движения транспортного средства на время, больше чем 5 минут, по причинам, не связанных с необходимостью выполнения требований этих Правил, посадкой (высадкой) пассажиров, загрузкой (разгрузкой) груза

Остановка запрещается:

  • на железнодорожных переездах;
  • на трамвайных путях;
  • на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;
  • на пешеходных переходах и ближе чем 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении;
  • на перекрестках и ближе чем 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода;
  • в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, остановившегося, менее 3 м;
  • ближе чем 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет - ближе чем 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия технологическим транспортным средствам, работающим;
  • в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, остановившегося;
  • в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
  • ближе чем 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Стоянка запрещается:

  • в местах, где запрещена остановка;
  • на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
  • на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;
  • ближе 50 м от железнодорожных переездов;
  • вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;
  • в местах, где транспортное средство, стоящее, сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
  • ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройства которых соответствует требованиям законодательства;
  • на газонах.
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