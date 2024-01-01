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В полиции рассказали когда и как стоит составлять европротокол

В случае ДТП не всегда стоит вызывать полицию. Составление европротокола имеет ряд преимуществ.
Когда и как составлять европротокол - Auto24

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|

Когда и как стоит составлять европротокол

Евгений Гудущан
logo26 июля, 09:55
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Недавно на улице Киевский Шлях в Борисполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортных средств Audi A4 и Volvo S80. Водители-участники ДТП сразу позвонили в полицию. Однако когда те приехали на место ДТП, руководители сообщили, что уже в услугах полиции не нуждаются, поскольку решили составить европротокол.

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Так в чем его преимущества:

  • скорость оформления ДТП: не нужно информировать и ожидать полицию, а покинуть место ДТП можно сразу после составления европротокола;
  • отсутствие админпротокола и штрафа;
  • водительское удостоверение не изымается.

Условия составления европротокола:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не нанесен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнуто согласие относительно всех обстоятельств происшествия;
  • сумма убытков после дорожно-транспортного происшествия не превышает 80 000 гривен;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.

Составить европротокол можно на бумажном бланке, который прикреплен к страховому полису, или же с помощью цифрового сервиса фиксации ДТП. Эта онлайн-система сразу направит данные о ДТП страховым компаниям обеих сторон и внесет их в базу данных.

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