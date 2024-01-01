В полиции рассказали когда и как стоит составлять европротокол

Недавно на улице Киевский Шлях в Борисполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортных средств Audi A4 и Volvo S80. Водители-участники ДТП сразу позвонили в полицию. Однако когда те приехали на место ДТП, руководители сообщили, что уже в услугах полиции не нуждаются, поскольку решили составить европротокол.

Читайте также: Лимит выплат по европротоколу может быть отменен

Так в чем его преимущества:

скорость оформления ДТП: не нужно информировать и ожидать полицию, а покинуть место ДТП можно сразу после составления европротокола;

отсутствие админпротокола и штрафа;

водительское удостоверение не изымается.

Условия составления европротокола:

отсутствуют травмированные или погибшие;

не нанесен материальный ущерб третьим лицам;

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто согласие относительно всех обстоятельств происшествия;

сумма убытков после дорожно-транспортного происшествия не превышает 80 000 гривен;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.

Составить европротокол можно на бумажном бланке, который прикреплен к страховому полису, или же с помощью цифрового сервиса фиксации ДТП. Эта онлайн-система сразу направит данные о ДТП страховым компаниям обеих сторон и внесет их в базу данных.