В полиции рассказали когда и как стоит составлять европротокол

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|
Когда и как стоит составлять европротокол
Недавно на улице Киевский Шлях в Борисполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортных средств Audi A4 и Volvo S80. Водители-участники ДТП сразу позвонили в полицию. Однако когда те приехали на место ДТП, руководители сообщили, что уже в услугах полиции не нуждаются, поскольку решили составить европротокол.
Читайте также: Лимит выплат по европротоколу может быть отменен
Так в чем его преимущества:
- скорость оформления ДТП: не нужно информировать и ожидать полицию, а покинуть место ДТП можно сразу после составления европротокола;
- отсутствие админпротокола и штрафа;
- водительское удостоверение не изымается.
Условия составления европротокола:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не нанесен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто согласие относительно всех обстоятельств происшествия;
- сумма убытков после дорожно-транспортного происшествия не превышает 80 000 гривен;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.
Составить европротокол можно на бумажном бланке, который прикреплен к страховому полису, или же с помощью цифрового сервиса фиксации ДТП. Эта онлайн-система сразу направит данные о ДТП страховым компаниям обеих сторон и внесет их в базу данных.