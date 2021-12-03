Отмена лимита выплат по европротоколу должна привести к тому, что большая часть ДТП будет оформляться водителями самостоятельно, без участия полиции и судов.

В новой редакции закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" планируется отменить лимит выплат по европротоколу.

Читайте также: В Украине могут изменить принцип начисления возмещения за ДТП

Сейчас лимит выплат по ним составляет 50 тыс. грн. В ближайшие месяцы по представлению МТСБУ предельный размер выплаты по европротоколу планируется увеличить распоряжением регулятора страхового рынка (НБУ) до 80 тыс. грн. А когда будет принят новый закон лимиты по европротоколу вообще отменят.

"С принятием новой редакции закона любое ДТП, которое подпадает под условия урегулирования по европротоколу можно будет оформить с его помощью, не волнуясь, не превысит ли ремонт машины лимита выплат", – комментирует генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко. Руководитель Бюро рассказал, что сейчас идет активная работа над новой редакцией закона "Об ОСАГО". Нормы нового закона должны значительно повысить уровень защиты людей, пострадавших в ДТП.

По итогам 9 мес. 2021 г., активность использования европротокола украинскими водителями выросла. Сейчас 36% ДТП регулируются с его помощью по упрощенной процедуре оформления: без вызова полиции, длительного ожидания, судебного заседания и уплаты штрафа виновником. Количество требований, урегулированных по европротоколу, за 2021 г. увеличилось на 28,7% к показателю 45,4 тыс.шт.

"Мы рассчитываем, что постепенно в более чем половине случаев ДТП участники дорожного движения будут пользоваться европротоколом. Как следствие, будем иметь меньше дорожных заторов, вызванных авариями, значительную экономию средств государственного бюджета на финансирование работы Национальной полиции и судов, сохраним нервы и средства участников ДТП", – отмечает Владимир Шевченко.

Справка

Европротокол – упрощенный способ оформления ДТП и специальный бланк уведомления о его наступлении. Европротокол заполняется водителями-участниками непосредственно на месте аварии, затем предоставляется страховщику и является основанием для выплаты страхового возмещения пострадавшему. В Украине европротокол может оформляться как в бумажном виде, так и в электронной форме.