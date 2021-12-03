Відміна ліміту виплат за європротоколом повинна призвести до того, що більше частина ДТП буде оформлюватись водіями самостійно, без участі поліції та судів.

В новій редакції закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" планується скасувати ліміт виплат за європротоколом.

Читайте також: В Україні можуть змінити принцип нарахування відшкодування за ДТП

Наразі ліміт виплат за ним становить 50 тис. грн. Найближчими місяцями за поданням МТСБУ граничний розмір виплати за європротоколом планується збільшити розпорядженням регулятора страхового ринку (НБУ) до 80 тис. грн. А коли буде прийнято новий закон ліміти по європротоколу узагалі скасують.

"З прийняттям нової редакції закону будь-яке ДТП, що підпадає під умови врегулювання за європротоколом, можна буде оформити за його допомогою, не хвилюючись, чи не перевищить ремонт автівки ліміту виплат", – коментує генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко. Керівник Бюро розповів, що зараз триває активна робота над новою редакцією закону "Про ОСЦПВ". Норми нового закону мають значно підвищити рівень захисту людей, що постраждали в ДТП.

За підсумками 9 міс. 2021 р., активність використання європротоколу українськими водіями зросла. Зараз 36% ДТП врегульовуються за його допомогою за спрощеною процедурою оформлення: без виклику поліції, тривалого очікування, судового засідання та сплати штрафу винуватцем. Кількість вимог, врегульованих за європротоколом, за 2021 р. збільшилась на 28,7% до показника 45,4 тис. шт.

"Ми розраховуємо, що поступово у понад половині випадків ДТП учасники дорожнього руху користуватимуться європротоколом. Як наслідок, матимемо менше дорожніх заторів, спричинених аваріями, значну економію коштів державного бюджету на фінансування роботи Національної поліції та судів, збережемо нерви та кошти учасників ДТП", – зауважує Володимир Шевченко.

Довідка

Європротокол – спрощений спосіб оформлення ДТП та спеціальний бланк повідомлення про її настання. Європротокол заповнюється водіями-учасниками безпосередньо на місці аварії, потім надається страховику та є підставою для виплати страхового відшкодування постраждалому. В Україні європротокол може оформлюватись як у паперовому вигляді, так і в електронній формі.