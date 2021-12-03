Новий закон "Про ОСЦПВ" змінить принципи виплати відшкодування власникам ненових автомобілів. Головна відмінність – не буде враховуватись коефіцієнт зносу.

Зараз триває робота над новою редакцією закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Головна відмінність нової редакції у зміні принципу оцінки завданої шкоди.

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"Чинний закон "Про ОСЦПВ", прийнятий у 2004 році, базувався на європейських практиках, однак у ньому є норми, що викликають обґрунтовані нарікання у людей, які постраждали в ДТП. Один з основних таких моментів – саме виплати з урахуванням зносу запасних частин, що підлягають заміні під час ремонту. Тому в новому законопроекті ми відходимо взагалі від концепції зносу і переходимо до концепції "приведення пошкодженого автомобілю до стану, в якому він був до ДТП", – роз’яснив генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

Експерти ринку зазначають, що в європейських країнах 93-96% виплат здійснюються безпосередньо на СТО задля компенсації витрат на відновлювальний ремонт, а не як кошти, що сплачуються постраждалому. Грошові виплати здійснюються лише в окремих випадках. Наприклад, коли відновлення автомобіля після ДТП є економічно недоцільним.

Така концепція компенсації шкоди, що зазнав автомобіль внаслідок ДТП, має наступні переваги:

Повний відхід від необхідності розрахунку зносу, тому що для ремонту автомобіля можна використовувати неоригінальні (ліцензійні) запчастини або запчастини, що були у використанні, у тих випадках, коли саме ці деталі не впливають на безпеку подальшої експлуатації авто.

Виплата відшкодування на СТО і подальший відновлювальний ремонт автомобіля є кроком для запобігання можливого незадоволення і конфліктів щодо розрахунку розміру матеріального збитку. Постраждалому не потрібно буде перейматись питанням, чи вистачить грошей на ремонт, якщо він отримує з СТО вже відремонтований автомобіль.

У певних випадках за згодою між страховиком та постраждалим може бути виплачена компенсація у грошовій формі. Наприклад, коли постраждалий взагалі не хоче ремонтувати пошкоджену автівку, а планує продати її з дисконтом, який враховує пошкодження внаслідок ДТП.

Нагадаємо, зараз виплата страхового відшкодування за автомобілі іноземного виробництва, віком від 7 років, та вітчизняного, віком від 5 років, відбувається з урахуванням так званого "зношування запчастин".

"В Україні середній вік автопарку, за різними оцінками, становить від 19 до 24 років. Зараз, згідно з чинним законодавством, значна частина постраждалих у ДТП отримує виплати з ОСЦПВ з вирахуванням зносу запчастин у 50-70%, що є несправедливим і не відповідає європейським практикам. Вирішення такої проблем на законодавчому рівні значно підвищить рівень захисту інтересів постраждалих у ДТП та довіру до страхування", – коментує Володимир Шевченко.