Новый закон "Об ОСАГО" изменит принципы выплаты возмещения владельцам не новых автомобилей. Главное отличие – не будет учитываться коэффициент износа.

Сейчас идет работа над новой редакцией Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Главное отличие новой редакции в изменении принципа оценки нанесенного ущерба.

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"Действующий закон "Об ОСАГО", принятый в 2004 году, базировался на европейских практиках, однако в нем есть нормы, которые вызывают обоснованные нарекания у людей, которые пострадали в ДТП. Один из основных таких моментов – именно выплаты с учетом износа запасных частей, подлежащих замене во время ремонта. Поэтому в новом законопроекте мы отходим вообще от концепции износа и переходим к концепции "приведения поврежденного автомобиля к состоянию, в котором он был до ДТП", – разъяснил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Эксперты рынка отмечают, что в европейских странах 93-96% выплат осуществляются непосредственно на СТО для компенсации затрат на восстановительный ремонт, а не как средства, выплачиваемые пострадавшему. Денежные выплаты осуществляются лишь в отдельных случаях. Например, когда восстановление автомобиля после ДТП является экономически нецелесообразным.

Такая концепция компенсации ущерба, понесенного автомобилем вследствие ДТП, имеет следующие преимущества:

Полный уход от необходимости расчета износа, потому что для ремонта автомобиля можно использовать неоригинальные (лицензионные) запчасти или запчасти, которые были в использовании, в тех случаях, когда именно эти детали не влияют на безопасность последующей эксплуатации авто.

Выплата возмещения на СТО и дальнейший восстановительный ремонт автомобиля является шагом для предотвращения возможного недовольства и конфликтов по расчету размера материального ущерба. Пострадавшему не нужно будет задаваться вопросом, хватит ли денег на ремонт, если он получает с СТО уже отремонтированный автомобиль.

В определенных случаях по соглашению между страховщиком и пострадавшим может быть выплачена компенсация в денежной форме. Например, когда пострадавший вообще не хочет ремонтировать поврежденную машину, а планирует продать ее с дисконтом, который учитывает повреждения в результате ДТП.

Напомним, сейчас выплата страхового возмещения за автомобили иностранного производства, в возрасте от 7 лет, и отечественного, в возрасте от 5 лет, происходит с учетом так называемого "износа запчастей".

"В Украине средний возраст автопарка, по разным оценкам, составляет от 19 до 24 лет. Сейчас, согласно действующему законодательству, значительная часть пострадавших в ДТП получает выплаты по ОСАГО с вычетом износа запчастей в 50-70%, что является несправедливым и не соответствует европейским практикам. Решение такой проблем на законодательном уровне значительно повысит уровень защиты интересов пострадавших в ДТП и доверие к страхованию", – комментирует Владимир Шевченко.