У поліції розповіли коли та як варто складати європротокол

ФОТО: Патрульна поліція Київської області|
Коли та як варто складати європротокол
Нещодавно на вулиці Київський Шлях у Борисполі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі транспортних засобів Audi A4 та Volvo S80. Водії-учасники ДТП відразу зателефонували до поліції. Однак коли ті приїхали на місце ДТП, керманичі повідомили, що вже послуг поліції не потребують, оскільки вирішили скласти європротокол.
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Тож у чому його переваги:
- швидкість оформлення ДТП: не потрібно інформувати та очікувати поліцію, а залишити місце ДТП можна відразу після складання європротоколу;
- відсутність адмінпротоколу та штрафу;
- посвідчення водія не вилучається.
Умови складання європротоколу:
- відсутні травмовані чи загиблі;
- не завдано матеріальної шкоди третім особам;
- учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
- сума збитків після дорожньо-транспортної пригоди не перевищує 80 000 гривень;
- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані.
Скласти європротокол можна на паперовому бланку, який прикріплений до страхового поліса, або ж за допомогою цифрового сервісу фіксації ДТП. Ця онлайн-система одразу надішле дані про ДТП страховим компаніям обох сторін та внесе їх в базу даних.