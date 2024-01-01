У поліції розповіли коли та як варто складати європротокол

Нещодавно на вулиці Київський Шлях у Борисполі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі транспортних засобів Audi A4 та Volvo S80. Водії-учасники ДТП відразу зателефонували до поліції. Однак коли ті приїхали на місце ДТП, керманичі повідомили, що вже послуг поліції не потребують, оскільки вирішили скласти європротокол.

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Тож у чому його переваги:

швидкість оформлення ДТП: не потрібно інформувати та очікувати поліцію, а залишити місце ДТП можна відразу після складання європротоколу;

відсутність адмінпротоколу та штрафу;

посвідчення водія не вилучається.

Умови складання європротоколу:

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

сума збитків після дорожньо-транспортної пригоди не перевищує 80 000 гривень;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані.

Скласти європротокол можна на паперовому бланку, який прикріплений до страхового поліса, або ж за допомогою цифрового сервісу фіксації ДТП. Ця онлайн-система одразу надішле дані про ДТП страховим компаніям обох сторін та внесе їх в базу даних.