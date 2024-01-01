В яких випадках заборонена зупинка та стоянка
Посилання скопійовано!
5 серпня, 15:10
0
0 хв
РЕКЛАМА
Патрульна поліція Київської області виклала повний перелік випадків, коли зупинка та стоянка заборонені. Правила Дорожного руху, дають чітке визнання зупинки та стоянки.
Читайте також: У поліції розповіли, коли та як варто складати європротокол
- зупинка - припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог цих Правил (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо)
- стоянка - припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих Правил, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу
Зупинка забороняється:
- на залізничних переїздах;
- на трамвайних коліях;
- на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
- на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі;
- на перехрестях та ближче ніж 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу;
- у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м;
- ближче ніж 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче як 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
- ближче як 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;
- у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;
- у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
- ближче ніж 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.
Стоянка забороняється:
- у місцях, де заборонена зупинка;
- на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);
- на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;
- ближче 50 м від залізничних переїздів;
- поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху;
- у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
- ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;
- на газонах.