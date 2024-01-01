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В яких випадках заборонена зупинка та стоянка

Не всі водії дотримуються правил зупинки та стоянки, ба більше, не всі водії знають різницю між цими визначеннями.
Де не можна зупинятись та стояти - Auto24

В яких випадках заборонена зупинка та стоянка

Євген Гудущан
logo5 серпня, 15:10
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Патрульна поліція Київської області виклала повний перелік випадків, коли зупинка та стоянка заборонені. Правила Дорожного руху, дають чітке визнання зупинки та стоянки.

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  • зупинка - припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог цих Правил (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо)
  • стоянка - припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих Правил, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу

Зупинка забороняється:

  • на залізничних переїздах;
  • на трамвайних коліях;
  • на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
  • на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі;
  • на перехрестях та ближче ніж 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу;
  • у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м;
  • ближче ніж 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче як 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
  • ближче як 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;
  • у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;
  • у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
  • ближче ніж 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.

Стоянка забороняється:

  • у місцях, де заборонена зупинка;
  • на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);
  • на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;
  • ближче 50 м від залізничних переїздів;
  • поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху;
  • у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
  • ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;
  • на газонах.
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