Mazda возместит средства владельцам моделей с 2,5-литровым двигателем

Как передает Carscoops, эту проблему имеют кроссоверы CX-30, CX-5, CX-9, а также седаны Mazda3 и Mazda6 2021-2022 годов производства. Согласно условиям мирового соглашения, автопроизводитель предоставит компенсацию соответствующим владельцам и арендаторам этих транспортных средств.

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Для этого им необходимо предоставить доказательства чрезмерной замены масла до 19 октября 2024 года. Причиной проблемы является дефектные уплотнителями клапанов, из-за чего двигатели потребляли чрезмерное количество масла.

Несмотря на то, что проблема не приводит к выходу двигателя из строя, большинство владельцев утверждают, что понесли незапланированные расходы на дополнительное масло. Теперь компания должна предоставить компенсацию, которая включает замену уплотнителей штока клапанов, возмещение расходов и продление гарантии с 60 месяцев/95 000 км до 84 месяцев/135 000 км.

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Чтобы подать претензию, пострадавшие владельцы и арендаторы должны перейти на вебсайт "Mazda Valve Stem Seal Settlement" здесь и предоставить подтверждение расходов, связанных с чрезмерной заменой масла из-за проблем с низким содержанием масла.