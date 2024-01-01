Підліток знищив чужу Mazda6 й спокійно пішов геть з місця події

Інцидент стався 5 листопада в Сіднеї. 18-річний парубок викрав сріблясту Mazda6 2004 року випуску й через деякий час вчинив велику аварію. Як передає Carscoops, йому дивом вдалось вціліти, адже задню частину авто, фактично, відірвало й вона врізалась в сусідній будинок.

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Окрім цього, в ДТП також постраждав інший транспортний засіб, яким керував 45-річний чоловік. Він не отримав серйозних травм, проте його доставили до лікарні для повторного обстеження. Після ДТП водія Mazda затримали з вмістом алкоголю в крові 0,11 проміле. Це більш ніж удвічі перевищує обмеження 0,05 проміле в Австралії.

Повідомляється, що порушення може призвести до штрафу в розмірі 2200 австралійських доларів (1470 доларів США) й до дев’яти місяців ув’язнення. Окрім цього, хлопця позбавили водійського посвідчення.