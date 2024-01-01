В Україні значно зросла кількість жертв ДТП

За даними патрульної поліції, з січня по вересень в Україні внаслідок ДТП загинуло 2214 осіб та було травмовано 23923 особи, повідомляє Укравтопром.

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Масове встановлення камер фіксації швидкості дозволяє стягувати з водіїв мільярди гривень штрафів, але це має мінімальний вплив на кількість аварій. Так, порівняно з аналогічним періодом 2023 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 10% - до 19127 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення безпечної швидкості руху (1259 осіб).

Другою причиною за кількістю загиблих, є порушення правил маневрування (348 осіб).

На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановленому місці (99 осіб).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 18 та19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.