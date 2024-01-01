Камери автофіксації за чотири роки оштрафували водіїв на 2,1 мільярда гривень

Наразі 265 приладів контролю встановлено на українських дорогах. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях, окрім областей, де ведуться бойові дії. За цей рік під'єднали до системи фіксації 50 камер, з них відновили роботу 19 приладів, які працювали до 24 лютого 2022 року. 31 прилад під'єднали вперше.

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За 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов. З цієї кількості було оплачено 89% постанов. Загальна сума штрафів – понад 2,1 мільярда гривень.

Перевищення безпечної швидкості залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. У поліції запевняють, що за 4 роки в місцях, де висять камери автоматичної фіксації встановленої швидкості, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

“До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила — 541, наразі — 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості)”, - повідомляє у Телеграм перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.