Укр
Ру

Камери автофіксації за чотири роки оштрафували водіїв на 2,1 мільярда гривень

З початку роботи камер автофіксації загальні показники аварійності значно не змінились. Але за цей час було виписано понад 10 мільйонів штрафів на суму понад два мільярди гривень.
2,1 мільярда гривень штрафів сплатили водії за штрафи за камер автофіксації - Auto24

Камери автофіксації

Євген Гудущан
logo4 червня, 18:15
logo0
logo0 хв

Наразі 265 приладів контролю встановлено на українських дорогах. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях, окрім областей, де ведуться бойові дії. За цей рік під'єднали до системи фіксації 50 камер, з них відновили роботу 19 приладів, які працювали до 24 лютого 2022 року. 31 прилад під'єднали вперше.

Читайте також: Камери не допомогли: в Україні за 2021 рік значно зросла аварійність

За 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов. З цієї кількості було оплачено 89% постанов. Загальна сума штрафів – понад 2,1 мільярда гривень.

Перевищення безпечної швидкості залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. У поліції запевняють, що за 4 роки в місцях, де висять камери автоматичної фіксації встановленої швидкості, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

“До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила — 541, наразі — 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості)”, - повідомляє у Телеграм перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

#Новини #Автоподія

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ