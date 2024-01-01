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Камеры автофиксации за четыре года оштрафовали водителей на 2,1 миллиарда гривен

С начала работы камер автофиксации общие показатели аварийности значительно не изменились. Но за это время было выписано более 10 миллионов штрафов на сумму более двух миллиардов гривен.
2,1 миллиарда гривен штрафов уплатили водители за штрафы по камерам автофиксации - Auto24

Камеры автофиксации

Евгений Гудущан
logo4 июня, 18:15
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Сейчас 265 приборов контроля установлено на украинских дорогах. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях, кроме областей, где ведутся боевые действия. За этот год подключили к системе фиксации 50 камер, из них возобновили работу 19 приборов, которые работали до 24 февраля 2022 года. 31 прибор подключили впервые.

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За 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений. Из этого количества было оплачено 89% постановлений. Общая сумма штрафов – более 2,1 миллиарда гривен.

Превышение безопасной скорости остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями. В полиции уверяют, что за 4 года в местах, где висят камеры автоматической фиксации установленной скорости, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое.

“До запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установки приборов контроля составляла - 541, сейчас - 175 (47 случаев по причине превышения скорости)”, - сообщает в Телеграмм первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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