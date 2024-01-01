Камеры автофиксации за четыре года оштрафовали водителей на 2,1 миллиарда гривен

Сейчас 265 приборов контроля установлено на украинских дорогах. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях, кроме областей, где ведутся боевые действия. За этот год подключили к системе фиксации 50 камер, из них возобновили работу 19 приборов, которые работали до 24 февраля 2022 года. 31 прибор подключили впервые.

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За 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений. Из этого количества было оплачено 89% постановлений. Общая сумма штрафов – более 2,1 миллиарда гривен.

Превышение безопасной скорости остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями. В полиции уверяют, что за 4 года в местах, где висят камеры автоматической фиксации установленной скорости, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое.

“До запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установки приборов контроля составляла - 541, сейчас - 175 (47 случаев по причине превышения скорости)”, - сообщает в Телеграмм первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.