В Украине значительно возросло количество жертв ДТП

По данным патрульной полиции, с января по сентябрь в Украине в результате ДТП погибло 2214 человек и было травмировано 23923 человека, сообщает Укравтопром.

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Массовая установка камер фиксации скорости позволяет взимать с водителей миллиарды гривен штрафов, но к сожалению это имеет минимальное влияние на количество аварий. Так по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 10% - до 19127 случаев.

Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения безопасной скорости движения (1259 человек).

Второй причиной, по количеству погибших, является нарушение правил маневрирования (348 человек).

На третьем месте этой печальной статистики - переход пешеходов в неустановленном месте (99 человек).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 18 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.