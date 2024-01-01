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Подросток уничтожил чужую Mazda6 и спокойно ушел с места происшествия

18-летний вор чудом уцелел в зрелищной аварии в Австралии. В результате аварии автомобиль, который он угнал, разорвало пополам. Впоследствии подростка арестовали и предъявили обвинение в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.
Парень уничтожил чужое авто в ДТП и спокойно ушел с места происшествия - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Фото с места происшествия

Даниил Северенчук
logo10 ноября, 14:45
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Инцидент произошел 5 ноября в Сиднее. 18-летний парень угнал серебристую Mazda6 2004 года выпуска и через некоторое время совершил крупную аварию. Как передает Carscoops, ему чудом удалось уцелеть, ведь заднюю часть авто, фактически, оторвало и она врезалась в соседний дом.

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Кроме этого, в ДТП также пострадало другое транспортное средство, которым управлял 45-летний мужчина. Он не получил серьезных травм, однако его доставили в больницу для повторного обследования. После ДТП водителя Mazda задержали с содержанием алкоголя в крови 0,11 промилле. Это более чем вдвое превышает ограничение 0,05 промилле в Австралии.

Сообщается, что нарушение может привести к штрафу в размере 2200 австралийских долларов (1470 долларов США) и до девяти месяцев заключения. Кроме этого, парня лишили водительского удостоверения.

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