Mazda готує новий двигун Skyactiv-Z та CX-5 нового покоління

Як повідомляє Carscoops, незабаром виповниться 8 років з моменту офіційного дебюту CX-5 на автосалоні в Лос-Анджелесі 2016 року. Попри це, кросовер досі залишається досить популярним серед покупців і є найбільш продаваним автомобілем марки в США.

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Тепер японський автовиробник розкрив більше інформації про його наступника. Оновлений кросовер відіграватиме центральну роль у другому етапі плану Mazda, згідно з яким автовиробник електрифікує власний модельний ряд в період між 2025 і 2027 роками.

Новий CX-5 запропонує гібридну силову установку, розроблену власними інженерами компанії. Це відрізнятиме його від CX-50 Hybrid, що оснащений гібридною системою виробництва Toyota. Mazda каже, що CX-5 наступного покоління також буде на 60% простішою у виробництві, ніж поточна модель. Щоб досягти цього, компанія оптимізує специфікації, а також обладнання.

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У 2027 році японський автовиробник представить новий електромобіль на базі нової платформи, а згодом його PHEV- версію. Водночас також компанія веде розробку нового чотирициліндрового двигуна Skyactiv-Z, що стане наступником сучасних двигунів Skyactiv-G і Skyactiv-X.

Він використовуватиме “метод згоряння лямбда-один”, який повинен допомогти досягти “високої теплової ефективності шляхом реалізації спалювання супербідної суміші в широкому діапазоні від низьких до високих обертів на хвилину”.

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Mazda також підтвердила свій намір спростити модельний ряд двигунів внутрішнього згоряння, маючи на меті “консолідувати та оптимізувати загальну складність двигуна”.