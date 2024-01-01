Mazda готовит новый двигатель Skyactiv-Z и CX-5 нового поколения

Как сообщает Carscoops, вскоре исполнится 8 лет с момента официального дебюта CX-5 на автосалоне в Лос-Анджелесе 2016 года. Несмотря на это, кроссовер до сих пор остается достаточно популярным среди покупателей и является самым продаваемым автомобилем марки в США.

Читайте также: Электрическая Mazda с запасом хода в 1300 км будет стоить $19 100

Теперь японский автопроизводитель раскрыл больше информации о его преемнике. Обновленный кроссовер будет играть центральную роль во втором этапе плана Mazda, согласно которому автопроизводитель электрифицирует собственный модельный ряд в период между 2025 и 2027 годами.

Новый CX-5 предложит гибридную силовую установку, разработанную собственными инженерами компании. Это будет отличать его от CX-50 Hybrid, оснащенного гибридной системой производства Toyota. Mazda говорит, что CX-5 следующего поколения также будет на 60% проще в производстве, чем текущая модель. Чтобы достичь этого, компания оптимизирует спецификации, а также оборудование.

Также интересно: Американец подал в суд на Mazda за непонятную графику на панели приборов

В 2027 году японский автопроизводитель представит новый электромобиль на базе новой платформы, а впоследствии его PHEV- версию. В то же время также компания ведет разработку нового четырехцилиндрового двигателя Skyactiv-Z, что станет преемником современных двигателей Skyactiv-G и Skyactiv-X.

Он будет использовать “метод сгорания лямбда-один”, который должен помочь достичь “высокой тепловой эффективности путем реализации сжигания супербедной смеси в широком диапазоне от низких до высоких оборотов в минуту”.

Читайте также: Mazda возместит средства владельцам моделей с 2,5-литровым двигателем

Mazda также подтвердила свое намерение упростить модельный ряд двигателей внутреннего сгорания, с целью “консолидировать и оптимизировать общую сложность двигателя”.