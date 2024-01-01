Будет ли следующий седан Mazda6

Как рассказывает Carscoops, среди современных автопроизводителей существует тенденция на снижение количества моделей в кузове седан. Причина этому – низкая популярность среди покупателей.

Читайте также: Подросток уничтожил чужую Mazda6 и спокойно ушел с места происшествия

Например, от Mazda6 отказались в США после резкого падения продаж после 2021 модельного года. Хотя в 2015 году компания перевезла 57 898 единиц, в 2021 году это число упало до 18 504 единиц. Тогда компания просто увеличила номенклатуру кроссоверов, чтобы получить свою долю рынка.

Вероятно эта тенденция вряд ли изменится, поскольку менеджер Mazda Кохей Шибата недавно сказал нашим коллегам из Drive следующее: “Журналисты всегда говорят мне, что вы должны сделать седан, но рынок так мал. Если люди начнут покупать такое транспортное средство, это позволит нам сделать этот автомобиль”.

Также интересно: Mazda готовит новый двигатель Skyactiv-Z и CX-5 нового поколения

Он также добавил что ему хотелось бы получить новый седан с передним расположением двигателя и задним приводом. К слову, недавно компания Mazda представила в Китае совершенно новый электрический седан EZ-6, однако эта модель основана на базе Deepal/Shenlan SL03. Подробнее о ней можно узнать в нашем материале.