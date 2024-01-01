Mazda меняет логотип

На самом деле мы видели этот логотип еще летом прошлого года, когда японский автопроизводитель зарегистрировал новую торговую марку в Японском патентном ведомстве. Он очень напоминает текущую версию, которая, к слову, и на данный момент используется Mazda, однако отличается отсутствием 3D-элементов.

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Актуальный дизайн был представлен в 1997 году и с тех пор не менялся. Однако, как сообщает Nikkei, ожидать изменений можно уже в скором времени. Предполагается, что официальный дебют нового лого будет приурочен к 105-летию компании, которое приходится на 30 января.

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Также поговаривают, что обновленный логотип может сосуществовать с текущим дизайном, в зависимости от его применения. Сообщается, что японский автопроизводитель пошел на такой шаг, чтобы улучшить внешний вид логотипа бренда на мобильных устройствах и в интернете.

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При детальном изучении нового значка становится заметно, что дизайнеры сгладили его внешнюю форму, а так называемые “крылья чайки” имеют более четкие линии. Также не сообщалось, изменится ли словосочетание Mazda и, будет ли логотип изначально представлен на новой модели, или просто будет распространяться на автомобилях нового модельного года.