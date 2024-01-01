Mazda готує новий електрокросовер

Як повідомляє Carscoops, передбачається, що автівка буде конкурентом Tesla Model Y, оскільки компанія Mazda переходить до другого етапу свого плану з електрифікації. Нещодавно автовиробник презентував повністю електричний седан Mazda 6e, що продається в Китаї під індексом EZ-6.

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Ця модель стала першим представником майбутньої лінійки автомобілів з нульовим рівнем викидів. Очікується, що друга модель буде серійною версією концепції Mazda Arata 2024 року. Нещодавно японський автовиробник зареєстрував торгівельну марку, яка натякає, що новинка отримає назву CX-6e.

Рендер Mazda CX-6e (Джерело: Carscoops)

Як і Mazda 6e, кросовер буде продуктом співпраці з Changan. За чутками, модель поділятиме спільну основу з Deepal S07, що доступний у повністю електричній версії, або у варіанті EREV. В такому випадку електромобіль Mazda буде доступний батареї на 68,8 кВт-год і 80 кВт-год, забезпечуючи максимальний запас ходу близько 500 км.

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Ймовірно, потужність забезпечуватиметься одним електродвигуном на 218-255 к.с., що встановлюватиметься на задній осі. Версія з подовженим запасом ходу, матиме під капотом 1,5-літровий двигун у поєднанні з меншим акумулятором. За габаритами новинка також буде подібна з Deepal S07 з довжиною 4750 мм й колісною базою у 2900 міліметрів.

Інтер’єр седана Mazda 6e

Що стосується дизайну, візуалізація Carscoops загалом черпає натхнення з концептуальної моделі. До слова, CX-6e може стати однією з перших моделей Mazda, яка буде мати новий спрощений і більш плоский логотип бренду. Салон, ймовірно, буде подібний до седана 6e з 10,2-дюймовою цифровою панеллю приладів та 14,6-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи.

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З високою ймовірністю CX-6e стане глобальною пропозицією, зокрема буде доступний в Великій Британії та Європі. Крім того, керівництво компанії також підтвердило, що працює над іншою електричною моделлю, що базуватиметься на власній платформі Mazda й дебютує у 2027 році. Ця модель використовуватиме батареї від Panasonic, що виготовлятимуть на новому підприємстві в Японії.