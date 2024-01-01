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Mazda припиняє продаж компактних хетчбеків в Європі

Продаж бензинового Mazda 2 було припинено у Великій Британії на користь версії моделі з м’якою гібридною силовою установкою, що заснована на базі Toyota Yaris. Компактний бензиновий хетчбек був доступний для замовлення майже 10 років.
Mazda припинила продажі бензинового Mazda 2 у Великій Британії - Auto24

ФОТО: Mazda|

Mazda 2

Данило Северенчук
logo17 лютого, 17:50
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Як повідомляє Autocar, Mazda 2 дебютувала у 2015 році й згодом отримала оновлення у 2019 й 2023 роках. Кожен з рестайлінг додавав автівці додаткових технологій, тому суперміні від Mazda було приємно керувати. Японський автовиробник не уточнив, чому продаж моделі було скасовано.

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“У міру того, як ми рухаємося до посилення електрифікації наших автомобілів, Mazda 2 Hybrid задовольняє попит споживачів у сегменті B і є кроком на нашому шляху до того, щоб усі наші автомобілі мали певну форму електрифікації до 2030 року”, — пояснив журналістам Autocar представник Mazda в Британії.

Новий Mazda 2 Hybrid (по центру), що є копією Toyota Yaris, замінить бензиновий Mazda 2 у Британії

Звичайно, Mazda 2 потребувала заміни через свій вік, але, можливо, Mazda також була заохочена відмовитися від неї через мандат Великої Британії щодо автомобілів з нульовим рівнем викидів (ZEV).

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Офіційний графік уряду змушує виробників автомобілів поступово нарощувати продажі електромобілів до 80% у 2030 році та 100% до 2035 року. За даними Autocar, минулого року Mazda продала близько 4400 екземплярів Mazda 2, поділивши їх приблизно на 1700 чисто бензинових автомобілів і 2700 м’яких гібридів.

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