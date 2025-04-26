Новый электрокроссовер Mazda EZ-60 массово заказывают в Китае

Как рассказывает CarNewsChina, в начале этой недели на Шанхайском автосалоне Mazda объявила спецификации нового кроссовера EZ-60 в версии с удлинителем диапазона. К слову, модель также будет предлагаться в полностью электрической версии, однако, пока ее характеристики неизвестны.

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Новый EZ-60 не похож ни на одну Mazda, продаваемую где-либо в мире, поскольку использует платформу разработки Changan, которая также положена в основу нового Deepal S07. Новинка от японского автопроизводителя собрала 10 060 предварительных заказов всего за два дня после презентации.

Однако не стоит путать предварительные заказы с реальными продажами. Во-первых, покупатели никоим образом не обязаны приобретать автомобиль. Кроме того, предварительные заказы можно разместить только за 10 юаней, что эквивалентно лишь 1,40 доллара. Поэтому не все люди, оформившие предварительный заказ в результате купят кроссовер.

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Mazda EZ-60 в версии EREV, представлена Шанхайском автосалоне, имеет 1,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель, который действует как генератор для батареи емкостью 31,7 кВт-ч, питающей электродвигатель мощностью 255 л.с. на задней оси. К слову, новинка вскоре выйдет на рынок Европы под названием CX-6e.