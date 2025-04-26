Новий електрокросовер Mazda EZ-60 масово замовляють в Китаї

Як розповідає CarNewsChina, на початку цього тижня на Шанхайському автосалоні Mazda оголосила специфікації нового кросовера EZ-60 у версії з подовжувачем діапазону. До слова, модель також пропонуватиметься у повністю електричній версії, проте, наразі її характеристики невідомі.

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Новий EZ -60 не схожий на жодну Mazda, що продається деінде у світі, оскільки використовує платформу розробки Changan, яка також покладена в основу нового Deepal S07. Новинка від японського автовиробника зібрала 10 060 попередніх замовлень лише за два дні після презентації.

Однак не варто плутати попередні замовлення з реальними продажами. По-перше, покупці жодним чином не зобов’язані купувати автомобіль. Крім того, попередні замовлення можна розмістити лише за 10 юанів, що еквівалентно лише 1,40 долара. Через це не всі люди, що оформили попереднє замовлення в результаті куплять кросовер.

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Mazda EZ-60 у версії EREV, представлена Шанхайському автосалоні, має 1,5-літровий чотирициліндровий атмосферний двигун, який діє як генератор для батареї ємністю 31,7 кВт-год, що живить електродвигун потужністю 255 к.с. на задній осі. До слова, новинка незабаром вийде на ринок Європи під назвою CX-6e.