Раскрыты характеристики нового электрического кроссовера Mazda

В прошлом месяце на Шанхайском автосалоне Mazda представила кроссовер EZ-60. Автомобиль дебютировал в варианте с удлиненным запасом хода, который будет продаваться в Европе как CX-6e. Как пишет Carscoops, теперь Министерство промышленности и информационных технологий Китая раскрыло ряд подробностей о полностью электрической модели.

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Дизайн электромобиля полностью идентичен электрической версии EREV и имеет разделенные фары, скрытые ручки дверей, камеры вместо зеркал и закрытую решетку радиатора. По данным китайского министерства, EZ-60 будет иметь электродвигатель мощностью 190 кВт (258 л.с.), который позволит кроссоверу развивать максимальную скорость 185 км/ч.

Мотор будет питаться от литий-железо-фосфатного (LFP) аккумулятора, емкость которого пока неизвестна. Ранее Mazda заявляла, что клиенты могут ожидать запас хода по циклу CLTC около 600 км. Для сравнения, заднеприводная Tesla Model Y может преодолеть до 593 км.

В то же время снаряженная масса автомобиля составит до 2180 кг. Mazda также сообщила, что полностью электрическая версия кроссовера будет иметь распределение веса между передней и задней частями 47:53, в отличие от конфигурации 50:50, которую имеет версия EREV.

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Напоследок электромобиль будет иметь стильный салон с 3D-дисплеем на лобовом стекле и 26,45-дюймовым экраном. Следует ожидать появление помощника с искусственным интеллектом, аудиосистему с 23 динамиками и передние сиденья с восемью режимами массажа.