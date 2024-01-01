Первый электромобиль Mazda покидает конвейер, ведь не оправдал ожиданий

Как пишет Motor1, Моник Кларк из британского PR-офиса компании отметила, что “полностью электрический MX-30 снят с продажи в Европе, а все экземпляры в Великобритании уже проданы. Производство Mazda MX-30 BEV прекращено как для Европы, так и для Великобритании”.

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Однако, она также добавила, что вариант с удлинителем запаса хода “продолжает быть доступным для клиентов, желающих ощутить езду на электромобиле с уверенным запасом хода, обеспечиваемым роторным двигателем-генератором”.

К слову, Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV – это единственный серийный автомобиль бренда с роторным двигателем, хотя он не приводит колеса в движение, а выполняет роль генератора для восстановления заряда батареи емкостью 17,8 кВт-ч. Объем мотора составляет всего 830 куб.см.

Известно, что японский автопроизводитель уже ведет работу над новой двухроторной установкой для собственных будущих моделей. Кроме того, в Японии также есть версия MX-30, оснащенная 2,0-литровым бензиновым двигателем без наддува с технологией мягкого гибрида.

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Производство электрической версии кроссовера прекратили из-за низкого показателя продаж – компания реализовывала за год менее 20 000 единиц. Теперь Mazda делает ставку на новые модели, разработанные в Китае. Речь идет о седане EZ-6 и кроссовере EZ-60. Эти электромобили будут продаваться в Европе под названиями Mazda 6e и Mazda CX-6e соответственно.