У США назвали найнадійніші авто у світі

Випускати автомобілі, які без проблем можуть проїхати понад 300 тисяч кілометрів, тобто служити своєму власнику понад 15 років - невигідно. Але все ж деякі автомобілі надійніші за інші. Згідно з дослідженнями Consumer Reports та J.D. Power, кращі позиції в рейтингах надійності займають японські виробники.

Читайте також: Названі найнадійніші страхові компанії: рейтинг

Toyota займає перші місця у рейтингах надійності. Toyota Highlander вважається надійним авто. Corolla та Camry також витримують інтенсивну експлуатацію. Лідером рейтингу став Toyota Land Cruiser 200, який демонструє відносно високу стійкість до складних умов експлуатації, хоча до надійності свого попередника, Toyota Land Cruiser 100, він не дотягує.

Honda колись славилась винятковою довговічністю двигунів. Honda Pilot та Honda CR-V можуть служити своїм власникам довгі роки. Accord та Civic та також заслуговують на звання відносно надійних автомобілів, навіть потри те, що у сучасних зразків стоять мотори з турбінами.

Mazda3 та Mazda CX-5 також вважаються одними з найбільш витривалих серед сучасних авто. Як і у переважної більшості машин японського виробництва, найслабшою деталлю є кузов, схильний до корозії.