В США назвали самые надежные автомобили в мире

Выпускать автомобили, которые без проблем могут проехать более 300 тысяч километров, то есть служить своему владельцу более 15 лет - невыгодно. Но все же некоторые автомобили надежнее других. Согласно исследованиям Consumer Reports и J.D. Power, лучшие позиции в рейтингах надежности занимают японские производители.

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Toyota занимает первые места в рейтингах надежности. Toyota Highlander считается надежным авто. Corolla и Camry также выдерживают интенсивную эксплуатацию. Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser 200, который демонстрирует относительно высокую устойчивость к сложным условиям эксплуатации, хотя до надежности своего предшественника, Toyota Land Cruiser 100, он не дотягивает.

Honda когда-то славилась исключительной долговечностью двигателей. Honda Pilot и Honda CR-V могут служить своим владельцам долгие годы. Accord и Civic также заслуживают звания относительно надежных автомобилей, даже потри то, что у современных образцов стоят моторы с турбинами.

Mazda3 и Mazda CX-5 также считаются одними из самых выносливых среди современных авто. Как и у подавляющего большинства машин японского производства самой слабой деталью является кузов подвержен коррозии.