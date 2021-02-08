Подавляющее большинство современных автомобильных моторов имеет весьма скоромный ресурс. Однако даже среди них можно найти агрегаты, способные преодолеть более 500 тысяч километров без капитального ремонта.

Сердце автомобиля – это, конечно же, его двигатель. Каждый автомобилист заинтересован в том, чтобы двигатель в его машине проработал как можно дольше. Но автопроизводители и экологи заинтересованы в недолгом жизненном цикле двигателя. Из-за этого у подавляющего большинства современных моторов ресурс около 300 тысяч километров. При этом следует понимать, что на рынке действительно есть агрегаты, способные прослужить верой и правдой хоть полмиллиона километров пробега.

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Renault К4М

Популярный бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и объемом 1.6 литра. Минимальный ресурс – 350 тысяч километров. На выходе установка дает до 112 лошадиных сил. Увидеть агрегат можно в таких моделях как Renault Logan и Renault Sandero, Renault Duster и Renault Clio 2, Lada Largus и Nissan Almera G11, а также в некоторых других. Создан силовой агрегат был еще в 1999 году и успешно проводится по сей день.

Hyundai-Kia G4FA

Двигатель G4FA был создан в 2006 году и производился вплоть до 2018. Агрегат с 4 цилиндрами отработает верой и правдой не менее 400 тысяч километров. Рабочий объем составляет 1.4 литра, а отдача на пике достигает 100 лошадиных сил. Увидеть такую установку можно на бюджетных моделях Hyundai и Kia.

Chevrolet B15D2

Бензиновый 4-цилиндровый агрегат, который по оценкам самого производителя прослужит не менее 350 тысяч километров. При должном уходе даже полмиллиона для двигателя – это не предел. В первую очередь можно увидеть эту установку на моделях Aveo и Cobalt. Этот же двигатель ставили на Daewoo Nexia и некоторые другие модели концерна.

Volkswagen BSE

Невероятно популярный немецкий агрегат с объемом 1.6 литра. Серия этих силовых установок родилась еще в 1970-е годы и проводится по сей день. Благодаря относительно скромным характеристикам, BSE ставились и ставятся на огромное количество моделей машин. Здесь у нас и Polo и Jetta и Golf (5-ый и 6-ой), и даже Skoda Octavia 2. Само собой, список моделей далеко не полный.

Honda R20DA

Делать добротные двигатели в Японии умеют. Именно эта модель установки родилась в 2006 году. Отдача двигателя достигает 155 лошадиных сил. Увидеть установку можно под капотом таких популярных моделей как Civic и Accord. Ресурс у двигателя такой, что, проездив 500 тысяч километров, водитель даже не заметит его “усталости”.

Peugeot TU5JP4

В заключение еще одна силовая установка на 1.6 литра. Иногда этот двигатель также проходит под обозначением NFU. Встречается на моделях Peugeot с индексами 206, 307, 408. А также под капотом модели Partner. Можно увидеть его и у Citroen C4. Как и у большинства вышеперечисленных агрегатов, главное достоинство TU5JP4 – максимальная простота. Откуда и растет огромный рабочий ресурс.