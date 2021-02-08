Переважна більшість сучасних автомобільних моторів має вельми скоромний ресурс. Проте навіть серед них можна знайти агрегати, здатні подолати більше 500 тисяч кілометрів без капітального ремонту.

Серце автомобіля - це, звичайно ж, його двигун. Кожен автомобіліст зацікавлений в тому, щоб двигун в його машині пропрацював як можна довше. Але автовиробники та екологи зацікавлені у недовгому життєвому циклі двигуна. Через це, переважна більшість сучасних моторів має ресурс близько 300 тисяч кілометрів. При цьому слід розуміти, що на ринку дійсно є агрегати, здатні прослужити вірою і правдою хоч півмільйона кілометрів пробігу.

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Renault К4М

Популярний бензиновий двигун з чотирма циліндрами і об'ємом 1.6 літра. Мінімальний ресурс - 350 тисяч кілометрів. На виході установка дає до 112 кінських сил. Побачити агрегат можна в таких моделях як Renault Logan і Renault Sandero, Renault Duster і Renault Clio 2, Lada Largus і Nissan Almera G11, а також в деяких інших. Створений силовий агрегат був ще в 1999 році і успішно проводиться по сей день.

Hyundai-Kia G4FA

Двигун G4FA був створений в 2006 році і проводився аж до 2018. Агрегат з 4 циліндрами відпрацює вірою і правдою не менше 400 тисяч кілометрів. Робочий об'єм складає 1.4 літра, а віддача на піку досягає 100 кінських сил. Побачити таку установку можна на бюджетних моделях Hyundai і Kia.

Chevrolet B15D2

Бензиновий 4-циліндровий агрегат, який за оцінками самого виробника прослужить не менше 350 тисяч кілометрів. При належному догляді навіть півмільйона для двигуна - це не межа. В першу чергу можна побачити цю установку на моделях Aveo і Cobalt. Цей же двигун ставили на Daewoo Nexia і деякі інші моделі концерну.

Volkswagen BSE

Неймовірно популярний німецький агрегат з об'ємом 1.6 літра. Серія цих силових установок народилася ще в 1970-ті роки і проводиться донині. Дякуючи відносно скромним характеристикам, BSE ставилися і ставляться на величезну кількість моделей машин. Тут у нас і Polo, і Jetta, і Golf (5-ий і 6-ий), і навіть Skoda Octavia 2. Само собою, список моделей далеко не повний.

Honda R20DA

Робити добротні двигуни в Японії вміють. Саме ця модель установки народилася в 2006 році. Віддача двигуна досягає 155 кінських сил. Побачити установку можна під капотом таких популярних моделей як Civic і Accord. Ресурс у двигуна такий, що, проїздивши 500 тисяч кілометрів, водій навіть не помітить його “втоми”.

Peugeot TU5JP4

На закінчення ще одна силова установка на 1.6 літра. Іноді цей двигун також проходить під позначенням NFU. Зустрічається на моделях Peugeot за індексами 206, 307, 408. А також під капотом моделі Partner. Можна побачити його і у Citroen C4. Як і у більшості перерахованих вище агрегатів, головне достоїнство TU5JP4 - максимальна простота. Звідки і росте величезний робочий ресурс.