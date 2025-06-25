Новий електроседан Mazda отримав п’ять зірок у краш-тесті C-NCAP

Як зазначає CarNewsChina, модель пропонується у повністю електричній та EREV-версії. Експерти C-NCAP протестували Mazda EZ-6 Zhiya Edition 2024 року випуску з акумулятором ємністю 68,8 кВт-год від CATL, що забезпечує запас ходу 600 км за циклом CLTC. Орієнтовна ціна цієї моделі в Китаї становить 168 900 юанів (23 550 доларів).

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За результатами краш-тестів Mazda EZ-6 отримала найвищий бал у сегменті захисту пасажирів – 97,1%. До слова, це найвищий показник серед усіх автомобілів, оцінених за стандартом безпеки 2024 року, включаючи лідера – Xiaomi SU7.

Водночас у категорії “вразливі учасники дорожнього руху” електричний седан отримав 79,3%, що на 1,5% вище за середній показник, але на 11,05% нижче за результат Xiaomi SU7. Загальні показники Mazda EZ-6 у краш-тесті C-NCAP становлять 90,8%, що еквівалентно 5 зіркам рейтингу.

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Це робить новинку від японського автовиробника третім найбезпечнішим автомобілем в Китаї. Вартість Mazda EZ-6 у Китаї становить від 139 800 до 181 800 юанів (від 19 500 до 25 350 доларів). Попри привабливу ціну, за даними China EV DataTracker, Mazda продала лише 5 681 екземпляр з січня по травень 2025 року.

Такі низькі продажі зумовлені жорсткою конкуренцією на китайському ринку. Однак EZ-6 позиціонується як глобальна модель, адже електромобіль продаватиметься на світових ринках під назвою Mazda 6e.