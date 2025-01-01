Euro NCAP розбила партію нових китайських авто: неочікувані результати

Загалом експерти протестували 11 автомобілів: Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 8, Zeekr 7X, Ford Tourneo Courier та його повністю електричну версію, Ford Puma E, Hyundai Inster, Lynk & Co 02, MG P9 EV, Omoda 9 та Polestar 4.

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Результати Tiggo 7 та трирядного Tiggo 8 були дещо гіршими за інші моделі. Після серії краш-тестів було виявлено недолік у шторці безпеки, яка проходить уздовж бокової частини вікна та призначена для захисту пасажирів від ударів голови та живота об бічну частину автомобіля у разі бокового зіткнення.

У Chery Tiggo 7 вона не спрацювала належним чином, знижуючи здатність захистку голови дитини на задньому сидінні. Експерти Euro NCAP повідомили компанію про причину цього дефекту задля його усунення, однак після повторного тесту зі справною шторкою результати не покращились.

Ці два послідовних неправильних спрацьовування подушок безпеки викликали занепокоєння щодо надійності, і Euro NCAP попросила китайського автовиробника переглянути конструкцію системи. Через це обидві моделі не отримали найвищий бал в загальному рейтингу, але здобули 4 зірки.

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Водночас новий компактний електромобіль Hyundai Inster мав проблему з дверима водія після бічного удару. Внаслідок зіткнення двері виявились незамкненими, що потенційно ставить під загрозу безпеку пасажирів. Новинка від корейського автовиробника також отримала 4 зірки з 5 можливих.

Мінівен Ford Tourneo Courier вперше був випробуваний у 2024 році й отримав негативні оцінки від експертів під час випробування на жорсткий бар'єр повної ширини. Автовиробник переглянув конструкцію моделі й після повторного випробування вона отримала підвищений рейтинг до 4 зірок.

Ці результати випробувань показують, що досягнення п'ятизіркового результату залишається постійним викликом для автовиробників. І вони слугують нагадуванням про те, що без такої організації, як Euro NCAP, яка проводить незалежні випробування нових автомобілів, покупці по всій Європі не мали б надійного джерела, до якого можна звернутися, порівнюючи безпеку свого наступного автомобіля.

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Моделями, що отримали відмінний результат за безпеку стали Polestar 4, Lynk & Co 2, Omoda 9, Zeekr 7X та MG P9 EV. Усі вони на відмінно впорались в тестах, проте найбільше вразив Polestar 4, отримавши показник захисту дорослих пасажирів у 92 відсотки. Водночас автівкою з найпотужнішим набором електронних систем допомоги водієві був Lynk & Co 02 з 89% в цьому параметрі.