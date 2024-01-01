Які авто при лобовому зіткненні небезпечні для інших

Останнім часом Euro NCAP спостерігає чітку тенденцію до збільшення ваги автомобілів у тестовій програмі, і це знову підтверджується останньою партією автомобілів. За останні 10 років середня вага автомобілів, що продаються в Європі, зросла на 100 кг. Значною мірою це пов'язано з популярністю серед споживачів позашляховиків, на які припадає 54% продажів нових автомобілів у Європі у 2024 році, 33% у Великій Британії, а також з переходом на електромобілі. Це збільшує вагу та розмір автомобіля.

До речі автомобілі стають важчими

У 2020 році Euro NCAP оновив свій тест на лобове зміщення, в якому оцінюється, як моделі поводяться під час лобового зіткнення з іншим транспортним засобом. У цьому унікальному тесті під назвою «Мобільний прогресивний деформований бар'єр» (MPDB) рухомий бар'єр використовується для імітації лобового зіткнення з типовим сімейним автомобілем середнього розміру (1400 кг).

Транспортний засіб, що тестується, та MPDB рухаються зі швидкістю 50 км/год (31 милю/год) та розташовані з 50-відсотковим перекриттям. Впровадження MPDB дозволило Euro NCAP дослідити не лише захист пасажирів транспортного засобу, але й його агресивність щодо інших автомобілів на дорозі.

Рівень уповільнення MPDB під час удару та контакт тестового транспортного засобу з деформованим бар'єром моделюють, наскільки ефективно транспортний засіб може взаємодіяти з іншим транспортним засобом у разі лобового зіткнення. Транспортний засіб, який призводить до надзвичайно високих уповільнень візка або викликає дуже сильну локалізовану деформацію, вважається таким, що демонструє погану «сумісність». У реальному світі такі транспортні засоби можуть не поглинати власну енергію так ефективно, як повинні, і можуть становити більшу загрозу для інших учасників дорожнього руху.

Хоча всі 16 автомобілів, протестованих у цій партії, добре відпрацювали захист пасажирів на борту, результати випробувань MPDB показали, що деякі з них потенційно значно шкідливіші для пасажирів інших автомобілів у разі лобового зіткнення.

Audi Q5 – середньорозмірний позашляховик із тестовою спорядженою масою 2245 кг – продемонстрував погану сумісність під час зіткнення із зустрічним транспортним засобом. Аналіз уповільнення ударного візка під час випробування та аналіз деформованого бар'єру після випробування показали, що Audi Q5 буде надмірно агресивним до іншого автомобіля у разі лобового зіткнення, причому деякі частини передньої конструкції Q5 виявилися особливо невблаганними. Новий Volkswagen Tayron, ще один середньорозмірний позашляховик, також був оштрафований за погану сумісність.

Такі результати не поодинокі. Попередні оцінки, проведені Euro NCAP, показали, що, серед інших, BMW iX, Land Rover Defender, NIO ES8 та Polestar 2 отримали максимальний штраф під час випробувань MPDB, а Alfa Romeo Tonale, З BMW 2 серії Coupé та Genesis GV80 було вирахувано бали за погану сумісність.

З іншого боку, були також приклади гарної сумісності, такі як Mazda CX-60 та CX-80 – автомобілі, де виробник доклав значних зусиль для розробки енергопоглинаючих та розподільчих передніх конструкцій, щоб зменшити агресивність автомобіля.

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Слід зазначити, що якщо автомобіль не має хороших результатів з точки зору сумісності через вагу або поведінку своїх передніх конструкцій, це не означає, що він за визначенням є небезпечним автомобілем. В усіх інших аспектах випробувань безпеки Euro NCAP, включаючи запобігання зіткненням з автомобілями та вразливими учасниками дорожнього руху, захист Audi Q5 виявився вражаючим, компенсуючи відрахування, зроблені через проблеми сумісності, забезпечивши йому максимальний рейтинг у п'ять зірок. Volkswagen Tayron також показав високі результати в усіх інших областях та отримав п'ятизірковий рейтинг.

Euro NCAP закликає автомобільну промисловість покращити сумісність майбутніх моделей з автомобільними зіткненнями та не погоджуватися на статус-кво. Компанія вважає, що випробування мобільних прогресивних деформованих бар'єрів можуть допомогти виробникам розробляти свої автомобілі та фургони для кращого захисту пасажирів у разі лобового зіткнення. Комплексний набір випробувань, що проводиться Euro NCAP, гарантує, що європейські споживачі отримують автомобілі, що відповідають найвищим світовим стандартам безпеки транспортних засобів, а Європа залишається світовим лідером у сфері безпеки транспортних засобів.