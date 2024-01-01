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EuroNCAP розбила 16 авто: які результати

Китайські авто отримали 5-зіркову відзнаку за безпеку, а от європейські - не усі.
Результати краш-тестів EuroNCAP в травні 2025 року - Auto24

ФОТО: EuroNCAP|

Краш-тест EuroNCAP

Сергій Матусяк
logo21 травня, 15:00
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Найновіші моделі Audi, Dacia, Ford, MG, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Tesla, Voyah та Volkswagen пройшли краш-тести Euro NCAP щодо захисту від зіткнень, запобігання зіткненням та безпеки після зіткнення.

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П'ятизіркові рейтинги отримали новий Audi A5 PHEV (2024), Audi Q5, VW Tayron, MG MGS5 EV, Tesla Model 3, Toyota C-HR PHEV (2024) та новачок Voyah COURAGE. У комплектації з додатковим пакетом безпеки Kia EV3 також отримує п'ятизірковий рейтинг.

Відроджений, повністю електричний Renault 4 (2024), Ford Tourneo Custom (включаючи його повністю електричний варіант), Kia EV3 (без пакета безпеки), Opel Grandland (Vauxhall Grandland у Великій Британії), брати Stellantis Peugeot 3008 та 5008, а також Volkswagen Transporter отримали по чотири зірки.

Voyah COURAGE

Нарешті, бюджетний Dacia Bigster (2024) отримує три зірки, підтверджуючи свою репутацію простого та низькобюджетного автомобіля.

Авто

Euro NCAP рейтинг
Audi A5 PHEV (2024) 5 stars
Audi Q5 (2025) 5 stars
Dacia Bigster (2024) 3 stars
Ford Tourneo Custom (2025) 4 stars
Ford E-Tourneo Custom (2025) 4 stars
Kia EV3 (2025) 4 stars; 5 stars with safety pack
MG MGS5 EV (2025) 5 stars
Opel/Vauxhall Grandland (2025) 4 stars
Peugeot 3008 (2025) 4 stars
Peugeot 5008 (2025) 4 stars
Renault 4 E-Tech Electric (2024) 4 stars
Tesla Model 3 (2025) 5 stars
Toyota C-HR PHEV (2024) 5 stars
Voyah COURAGE (2025) 5 stars
VW Tayron (2025) 5 stars
VW Transporter (2025) 4 stars

Euro NCAP оцінює безпеку автомобіля, аналізуючи його результати у фронтальних, бічних та задніх ударах, а також його ефективність у безпеці пішоходів та системи запобігання зіткненням з автомобілями та вразливими учасниками дорожнього руху.

Тести розроблені для того, щоб забезпечити цілісне уявлення про безпеку, яке включає захист пасажирів всередині автомобіля, а також ризик травмування інших учасників дорожнього руху, наприклад, під час зіткнення з пішоходом або іншим транспортним засобом.

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