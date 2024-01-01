EuroNCAP розбила 16 авто: які результати

Найновіші моделі Audi, Dacia, Ford, MG, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Tesla, Voyah та Volkswagen пройшли краш-тести Euro NCAP щодо захисту від зіткнень, запобігання зіткненням та безпеки після зіткнення.

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П'ятизіркові рейтинги отримали новий Audi A5 PHEV (2024), Audi Q5, VW Tayron, MG MGS5 EV, Tesla Model 3, Toyota C-HR PHEV (2024) та новачок Voyah COURAGE. У комплектації з додатковим пакетом безпеки Kia EV3 також отримує п'ятизірковий рейтинг.

Відроджений, повністю електричний Renault 4 (2024), Ford Tourneo Custom (включаючи його повністю електричний варіант), Kia EV3 (без пакета безпеки), Opel Grandland (Vauxhall Grandland у Великій Британії), брати Stellantis Peugeot 3008 та 5008, а також Volkswagen Transporter отримали по чотири зірки.

Voyah COURAGE

Нарешті, бюджетний Dacia Bigster (2024) отримує три зірки, підтверджуючи свою репутацію простого та низькобюджетного автомобіля.

Авто Euro NCAP рейтинг Audi A5 PHEV (2024) 5 stars Audi Q5 (2025) 5 stars Dacia Bigster (2024) 3 stars Ford Tourneo Custom (2025) 4 stars Ford E-Tourneo Custom (2025) 4 stars Kia EV3 (2025) 4 stars; 5 stars with safety pack MG MGS5 EV (2025) 5 stars Opel/Vauxhall Grandland (2025) 4 stars Peugeot 3008 (2025) 4 stars Peugeot 5008 (2025) 4 stars Renault 4 E-Tech Electric (2024) 4 stars Tesla Model 3 (2025) 5 stars Toyota C-HR PHEV (2024) 5 stars Voyah COURAGE (2025) 5 stars VW Tayron (2025) 5 stars VW Transporter (2025) 4 stars

Euro NCAP оцінює безпеку автомобіля, аналізуючи його результати у фронтальних, бічних та задніх ударах, а також його ефективність у безпеці пішоходів та системи запобігання зіткненням з автомобілями та вразливими учасниками дорожнього руху.

Тести розроблені для того, щоб забезпечити цілісне уявлення про безпеку, яке включає захист пасажирів всередині автомобіля, а також ризик травмування інших учасників дорожнього руху, наприклад, під час зіткнення з пішоходом або іншим транспортним засобом.