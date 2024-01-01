EuroNCAP розбила 16 авто: які результати

ФОТО: EuroNCAP|
Краш-тест EuroNCAP
Найновіші моделі Audi, Dacia, Ford, MG, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Tesla, Voyah та Volkswagen пройшли краш-тести Euro NCAP щодо захисту від зіткнень, запобігання зіткненням та безпеки після зіткнення.
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П'ятизіркові рейтинги отримали новий Audi A5 PHEV (2024), Audi Q5, VW Tayron, MG MGS5 EV, Tesla Model 3, Toyota C-HR PHEV (2024) та новачок Voyah COURAGE. У комплектації з додатковим пакетом безпеки Kia EV3 також отримує п'ятизірковий рейтинг.
Відроджений, повністю електричний Renault 4 (2024), Ford Tourneo Custom (включаючи його повністю електричний варіант), Kia EV3 (без пакета безпеки), Opel Grandland (Vauxhall Grandland у Великій Британії), брати Stellantis Peugeot 3008 та 5008, а також Volkswagen Transporter отримали по чотири зірки.
Voyah COURAGE
Нарешті, бюджетний Dacia Bigster (2024) отримує три зірки, підтверджуючи свою репутацію простого та низькобюджетного автомобіля.
|Авто
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Euro NCAP рейтинг
|Audi A5 PHEV (2024)
|5 stars
|Audi Q5 (2025)
|5 stars
|Dacia Bigster (2024)
|3 stars
|Ford Tourneo Custom (2025)
|4 stars
|Ford E-Tourneo Custom (2025)
|4 stars
|Kia EV3 (2025)
|4 stars; 5 stars with safety pack
|MG MGS5 EV (2025)
|5 stars
|Opel/Vauxhall Grandland (2025)
|4 stars
|Peugeot 3008 (2025)
|4 stars
|Peugeot 5008 (2025)
|4 stars
|Renault 4 E-Tech Electric (2024)
|4 stars
|Tesla Model 3 (2025)
|5 stars
|Toyota C-HR PHEV (2024)
|5 stars
|Voyah COURAGE (2025)
|5 stars
|VW Tayron (2025)
|5 stars
|VW Transporter (2025)
|4 stars
Euro NCAP оцінює безпеку автомобіля, аналізуючи його результати у фронтальних, бічних та задніх ударах, а також його ефективність у безпеці пішоходів та системи запобігання зіткненням з автомобілями та вразливими учасниками дорожнього руху.
Тести розроблені для того, щоб забезпечити цілісне уявлення про безпеку, яке включає захист пасажирів всередині автомобіля, а також ризик травмування інших учасників дорожнього руху, наприклад, під час зіткнення з пішоходом або іншим транспортним засобом.