EuroNCAP разбила 16 автомобили: известны результаты

ФОТО: EuroNCAP|
Краш-тест EuroNCAP
Новейшие модели Audi, Dacia, Ford, MG, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Tesla, Voyah и Volkswagen прошли краш-тесты Euro NCAP по защите от столкновений, предотвращения столкновений и безопасности после столкновения.
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Пятизвездочные рейтинги получили новый Audi A5 PHEV (2024), Audi Q5, VW Tayron, MG MGS5 EV, Tesla Model 3, Toyota C-HR PHEV (2024) и новичок Voyah COURAGE. В комплектации с дополнительным пакетом безопасности Kia EV3 также получает пятизвездочный рейтинг.
Возрожденный, полностью электрический Renault 4 (2024), Ford Tourneo Custom (включая его полностью электрический вариант), Kia EV3 (без пакета безопасности), Opel Grandland (Vauxhall Grandland в Великобритании), братья Stellantis Peugeot 3008 и 5008, а также Volkswagen Transporter получили по четыре звезды.
Voyah COURAGE
Наконец, бюджетный Dacia Bigster (2024) получает три звезды, подтверждая свою репутацию простого и низкобюджетного автомобиля.
|Авто
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Euro NCAP рейтинг
|Audi A5 PHEV (2024)
|5 stars
|Audi Q5 (2025)
|5 звезд
|Dacia Bigster (2024)
|3 звезды
|Ford Tourneo Custom (2025)
|4 звезды
|Ford E-Tourneo Custom (2025)
|4 звезды
|Kia EV3 (2025)
|4 звезды; 5 звезд с пакетом безопасности
|MG MGS5 EV (2025)
|5 звезд
|Opel/Vauxhall Grandland (2025)
|4 звезды
|Peugeot 3008 (2025)
|4 звезды
|Peugeot 5008 (2025)
|4 звезды
|Renault 4 E-Tech Electric (2024)
|4 звезды
|Tesla Model 3 (2025)
|5 звезд
|Toyota C-HR PHEV (2024)
|5 звезд
|Воя COURAGE (2025)
|5 звезд
|VW Tayron (2025)
|5 звезд
|VW Transporter (2025)
|4 звезды
Euro NCAP оценивает безопасность автомобиля, анализируя его результаты во фронтальных, боковых и задних ударах, а также его эффективность в безопасности пешеходов и системы предотвращения столкновений с автомобилями и уязвимыми участниками дорожного движения.
Тесты разработаны для того, чтобы обеспечить целостное представление о безопасности, которое включает защиту пассажиров внутри автомобиля, а также риск травмирования других участников дорожного движения, например, во время столкновения с пешеходом или другим транспортным средством.