EuroNCAP разбила 16 автомобили: известны результаты

Новейшие модели Audi, Dacia, Ford, MG, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Tesla, Voyah и Volkswagen прошли краш-тесты Euro NCAP по защите от столкновений, предотвращения столкновений и безопасности после столкновения.

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Пятизвездочные рейтинги получили новый Audi A5 PHEV (2024), Audi Q5, VW Tayron, MG MGS5 EV, Tesla Model 3, Toyota C-HR PHEV (2024) и новичок Voyah COURAGE. В комплектации с дополнительным пакетом безопасности Kia EV3 также получает пятизвездочный рейтинг.

Возрожденный, полностью электрический Renault 4 (2024), Ford Tourneo Custom (включая его полностью электрический вариант), Kia EV3 (без пакета безопасности), Opel Grandland (Vauxhall Grandland в Великобритании), братья Stellantis Peugeot 3008 и 5008, а также Volkswagen Transporter получили по четыре звезды.

Voyah COURAGE

Наконец, бюджетный Dacia Bigster (2024) получает три звезды, подтверждая свою репутацию простого и низкобюджетного автомобиля.

Авто Euro NCAP рейтинг Audi A5 PHEV (2024) 5 stars Audi Q5 (2025) 5 звезд Dacia Bigster (2024) 3 звезды Ford Tourneo Custom (2025) 4 звезды Ford E-Tourneo Custom (2025) 4 звезды Kia EV3 (2025) 4 звезды; 5 звезд с пакетом безопасности MG MGS5 EV (2025) 5 звезд Opel/Vauxhall Grandland (2025) 4 звезды Peugeot 3008 (2025) 4 звезды Peugeot 5008 (2025) 4 звезды Renault 4 E-Tech Electric (2024) 4 звезды Tesla Model 3 (2025) 5 звезд Toyota C-HR PHEV (2024) 5 звезд Воя COURAGE (2025) 5 звезд VW Tayron (2025) 5 звезд VW Transporter (2025) 4 звезды

Euro NCAP оценивает безопасность автомобиля, анализируя его результаты во фронтальных, боковых и задних ударах, а также его эффективность в безопасности пешеходов и системы предотвращения столкновений с автомобилями и уязвимыми участниками дорожного движения.

Тесты разработаны для того, чтобы обеспечить целостное представление о безопасности, которое включает защиту пассажиров внутри автомобиля, а также риск травмирования других участников дорожного движения, например, во время столкновения с пешеходом или другим транспортным средством.