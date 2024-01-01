Після аварії Tesla Cybertruck розбився вщент, але люди в ньому вижили: фото, відео

Cybertruck розбився так сильно, що навіть інженери Tesla не могли зрозуміти в тому зім’ятому шматку металу, що і як це спричинило. Однак при цьому електричний пікап Tesla довів свою безпеку, захистивши своїх пасажирів, розповідає autoevolution.com.

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Як би все не виглядало, але суперечки довкола Tesla Cybertruck виникають не тільки через дизайн, але й через відсутність зон деформації. Багато докорів було перед запуском у виробництво – на майже повну відсутність зон зминання: електричний пікап виглядав як танк, не залишаючи надії водіям інших транспортних засобів.

Як відомо, більшість автомобілів розроблені з зоною деформації для поглинання енергії удару. Експерти пояснюють, що чим більша зона зминання і чим важчий автомобіль, тим більше захисту отримують його пасажири. Мегакастинг передньої частини кузова Cybertruck розроблений таким чином, щоб розбиватися на дрібні частини, поглинаючи та розсіюючи енергію удару.

Раніше заміну акумулятора в автомобілі можна було здійснити самостійно. В сучасних автомобілях потрібно не лише точно підібрати АКБ, але й нерідко відкалібрувати електричну систему. Це під силу лише професійним електрикам, які працюють на сучасному обладнанні. Наприклад, на Бош Авто Сервіс. Рекламна інформація

Фото: Nic Cruz Patane

Торік було випущено більше Cybertruck, тож ймовірність їх потрапляння в аварію також зросла. Попри відсутність офіційних результатів краш-тестів, велика кількість реальних аварій дозволяє зробити висновок, що Cybertruck такий же безпечний, як і будь-яка інша Tesla.

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Пікап навіть вважається безпечнішим, оскільки важчий. Наразі відомо лише про одну загиблу людину в Cybertruck – з Техасу, коли Cybertruck скотився в кювет і загорівся.

Інформацію про нинішню аварію в Мексиці мало, але вона привернула багато уваги. Рештки автомобіля виглядають жахливо.

Експерти при вивченні знімків не виключають, що Cybertruck кілька разів перекинувся, перш ніж зупинитися на даху. Однак це лише припущення, все могло статися зовсім по-іншому. Важливо те, що люди не загинули, автомобіль їх захистив. Tesla тепер отримала ще один бал визнання, що для будь-якого виробника є найголовнішою оцінкою безпеки автомобіля.