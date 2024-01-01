Какие автомобили при лобовом столкновении опасны для других

В последнее время Euro NCAP наблюдает четкую тенденцию к увеличению веса автомобилей в тестовой программе, и это снова подтверждается последней партией автомобилей.

За последние 10 лет средний вес автомобилей, продаваемых в Европе, вырос на 100 кг. В значительной степени это связано с популярностью среди потребителей внедорожников, на которые приходится 54% продаж новых автомобилей в Европе в 2024 году, 33% в Великобритании, а также с переходом на электромобили. Это увеличивает вес и размер автомобиля.

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В 2020 году Euro NCAP обновил свой тест на лобовое смещение, в котором оценивается, как модели ведут себя во время лобового столкновения с другим транспортным средством. В этом уникальном тесте под названием "Мобильный прогрессивный деформируемый барьер" (MPDB) подвижный барьер используется для имитации лобового столкновения с типичным семейным автомобилем среднего размера (1400 кг).

Тестируемое транспортное средство и MPDB движутся со скоростью 50 км/ч (31 милю/ч) и расположены с 50-процентным перекрытием. Внедрение MPDB позволило Euro NCAP исследовать не только защиту пассажиров транспортного средства, но и его агрессивность по отношению к другим автомобилям на дороге.

Уровень замедления MPDB во время удара и контакт тестового транспортного средства с деформированным барьером моделируют, насколько эффективно транспортное средство может взаимодействовать с другим транспортным средством в случае лобового столкновения. Транспортное средство, которое приводит к чрезвычайно высоким замедлениям тележки или вызывает очень сильную локализованную деформацию, считается таким, демонстрирующим плохую "совместимость". В реальном мире такие транспортные средства могут не поглощать собственную энергию так эффективно, как должны, и могут представлять большую угрозу для других участников дорожного движения.

Хотя все 16 автомобилей, протестированных в этой партии, хорошо отработали защиту пассажиров на борту, результаты испытаний MPDB показали, что некоторые из них потенциально значительно вреднее для пассажиров других автомобилей в случае лобового столкновения.

Audi Q5 – среднеразмерный внедорожник с тестовой снаряженной массой 2245 кг – продемонстрировал плохую совместимость при столкновении со встречным транспортным средством. Анализ замедления ударной тележки во время испытания и анализ деформированного барьера после испытания показали, что Audi Q5 будет чрезмерно агрессивным к другому автомобилю в случае лобового столкновения, причем некоторые части передней конструкции Q5 оказались особенно неумолимыми. Новый Volkswagen Tayron, еще один среднеразмерный внедорожник, также был оштрафован за плохую совместимость.

Такие результаты не единичны. Предварительные оценки, проведенные Euro NCAP, показали, что, среди других, BMW iX, Land Rover Defender, NIO ES8 и Polestar 2 получили максимальный штраф во время испытаний MPDB, а Alfa Romeo Tonale, С BMW 2 серии Coupé и Genesis GV80 были вычислены баллы за плохую совместимость.

С другой стороны, были также примеры хорошей совместимости, такие как Mazda CX-60 и CX-80 – автомобили, где производитель приложил значительные усилия для разработки энергопоглощающих и распределительных передних конструкций, чтобы уменьшить агрессивность автомобиля.

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Следует отметить, что если автомобиль не имеет хороших результатов с точки зрения совместимости из-за веса или поведения своих передних конструкций, это не означает, что он по определению является опасным автомобилем. Во всех других аспектах испытаний безопасности Euro NCAP, включая предотвращение столкновений с автомобилями и уязвимыми участниками дорожного движения, защита Audi Q5 оказалась впечатляющей, компенсируя вычеты, сделанные из-за проблем совместимости, обеспечив ему максимальный рейтинг в пять звезд. Volkswagen Tayron также показал высокие результаты во всех других областях и получил пятизвездочный рейтинг.

Euro NCAP призывает автомобильную промышленность улучшить совместимость будущих моделей с автомобильными столкновениями и не соглашаться на статус-кво. Компания считает, что испытания мобильных прогрессивных деформируемых барьеров могут помочь производителям разрабатывать свои автомобили и фургоны для лучшей защиты пассажиров в случае лобового столкновения. Комплексный набор испытаний, проводимый Euro NCAP, гарантирует, что европейские потребители получают автомобили, соответствующие самым высоким мировым стандартам безопасности транспортных средств, а Европа остается мировым лидером в сфере безопасности транспортных средств.