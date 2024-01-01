Автомобили стали тяжелыми: что показало исследование

Машины, как и люди, в весе прибавляют

По свидетельству экспертов Autocar, увеличение веса частично объясняется ростом популярности внедорожников. Из всех протестированных ими в 2016 году автомобилей 16 были внедорожниками или кроссоверами. Они имели средний вес 1722 кг, что на 169 кг больше, чем все остальные протестированные тогда модели.

В 2023 году протестировано 24 внедорожника, кроссоверы и пикапы, средний вес которых составил 1985 кг. Это разрыв в 38 кг по сравнению с общим средним показателем – значительно меньше, чем разница в 169 кг в 2016 году.

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Средний вес внедорожников и кроссоверов составил 1906 кг, что было ниже среднего показателя для всех моделей, протестированных в 2023 году. Это свидетельствует о том, что, хотя увеличение доли внедорожников на рынке частично отвечает за общее увеличение веса, это не единственная причина.

Такое предположение подтверждается тем фактом, что средний внедорожник, протестирован в 2023 году, был на 183 кг тяжелее, чем в 2016 году.

Электрификация также добавила

Конечно, электрификация сыграла свою роль. Электрические модели с аккумулятором, протестированы в прошлом году, имели средний вес 1991 кг. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания были почти на 100 кг легче – 1897 кг.

Без учета гибридов, которые несут бремя электродвигателей и внушительных аккумуляторов, эта цифра падает до 1841 кг, или на 150 кг меньше, чем средний EV.

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Эта разница отражена в более широкой тенденции для автомобилей, протестированных с 2000 года. Среднее годовое значение колебалось между 1500 кг и 1650 кг до 2018 года, когда оно впервые достигло отметки в 1700 кг. В 2019 году он снова упал до 1675 кг, но с тех пор только увеличился, достигнув 1879 кг в 2022 году, а затем 1947 кг через год.

Тенденция также не имеет признаков изменения: средний вес автомобилей, протестированных в течение первого квартала 2024 года, большинство из которых были электрическими, внедорожниками или обоими, составил 2087 кг.

Самым тяжелым из них был электрический внедорожник Mercedes-Benz EQS, который весил когда-то невероятные 2899 кг.

А малолитражек становится меньше

Конечно, электрификация и популярность внедорожников не только виноваты в постоянном росте веса. Уменьшение классов городских автомобилей и супермини также играет важную роль в увеличении среднего веса, поскольку каждый год появляется меньше моделей весом до 1000 кг, чтобы компенсировать самые тяжелые автомобили на рынке.

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В 2003 году эксперты Autocar Road испытали шесть автомобилей, которые весили менее 1000 кг, и еще шесть весом от 1000 кг до 1100 кг. В 2023 году был протестирован лишь один "автомобиль" весом до 1000 кг – Citroën Ami, который технически не является автомобилем, а квадроциклом.

Самым легким настоящим автомобилем, протестированным в прошлом году, было спортивное купе Alpine A110 R с весом 1065 кг, за которым шел бензиновый кроссовер Hyundai Kona с весом 1352 кг.