Уникальные кадры автопробега (парад автомобилей) были сняты гениальным изобретателем 120 лет назад с помощью одной из его разработок – усовершенствованной видеокамеры.

Как известно, Международный автосалон в Нью-Йорке (New York International Auto Show NYIAS) в этом году был отложен из-за эпидемии COVID-19, а помещение Выставочного центра Джавица предоставлено для размещения временного госпиталя. Автошоу должно было начаться сегодня, 10 апреля. Предлагаемому вашему вниманию ретроспективный репортаж с первого автосалона в истории США.

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На протяжении 120 лет Автошоу в Нью-Йорке было площадкой для премьер местных автопроизводителей и зарубежных марок. За всю историю шоу отменяли всего несколько раз по очень уважительным причинам: война, экономический кризис, а теперь – глобальная пандемия.

Первая выставка в Нью-Йорке проводилась в “Мэдисон Сквер Гарден” и называлась Automobile Club Of America's First Annual Automobile Show. 69 компаний демонстрировали зрителям около 160 различных моделей автомобилей. На то время объем рынка новых автомобилей в США составил 4200 единиц, причем только 1000 из них были бензиновыми, а остальные – электрическими и паровыми. Вход на шоу стоил 50 центов (около 15 долларов по сегодняшним ценам), в течение недели выставку посетили около 48 тысяч гостей. Автомобили на подиумах стоили от $280 до $4000, при средней зарплате в стране на уровне $589. То есть, самый дешевый автомобиль стоил примерно половину годового дохода среднестатистического американца.

Большинство тогдашних автопроизводителей исчезли навсегда, и сегодня даже их названия ни о чем не говорят автолюбителям. Слышали что-то об Angus, Car de Luxe, Coyote Special, Norwalk Underslung, Pungs Finch? Маловероятно. Другие фирмы оставили более заметный след в истории, например, Auburn или Pierce-Arrow.

Но гораздо важнее, что первый Автосалон в Нью-Йорке стал переломным моментом для стремительного роста популярности автомобилей с привычными нам ДВС. Так, компания Olds Motor Works, участвовавшая в автосалоне, в следующем году смогла продать аж 425 машин Curved Dash Runabout с бензиновыми моторами, по 650 долларов за каждую. А через четыре года, когда производство этой модели было прекращено, фирма реализовала почти 19 000 таких машин – впечатляющий прогресс.

Реклама “моторизированной кареты Winton” приводит преимущества транспортного средства, сравнивая его с конным экипажем. Заголовок-слоган призывает: “Расстаньтесь с конем”. Ниже текст объясняет: “Расходы на эксплуатацию – полцента на милю; максимальная скорость – от 3 до 20 миль/ч (4,8 – 32 км/ч); легкий в управлении; простой, надежный и мощный мотор; не воняет; подвеска колес и пневматические шины. Стоимость – $1000. Без посредников”.

Фото: Автошоу в Нью-Йорке в 1900 году / Detroit Public Library Digital Collections

Одним из посетителей первого американского автошоу был изобретатель Томас Эдисон. Он прихватил с собой видеокамеру, которую перед тем собственноручно немного усовершенствовал. Уникальные кадры сохранились в Библиотеке конгресса США.

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