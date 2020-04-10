Унікальні кадри автопробігу (параду автомобілів) були зафільмовані геніальним винахідником 120 років тому за допомогою одного з його ж розробок – вдосконаленої відеокамери.

Як відомо, Міжнародний автосалон Нью-Йорку (New York International Auto Show, NYIAS) цього року був відкладений, через епідемію COVID-19, а приміщення Виставкового центру Джавіца надано для розміщення тимчасового госпіталю. Автошоу повинно було розпочатись сьогодні, 10 квітня. Пропонуєму вашій увазі ретроспективний репортаж з першого автосалону в історії США.

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Впродовж 120 років Автошоу в Нью-Йорку було майданчиком для прем’єр місцевих автовиробників та зарубіжних марок. За всю історію шоу відміняли лиш кілька разів з дуже поважних причин: війна, економічна криза, а тепер – глобальна пандемія.

Перша виставка в Нью-Йорку проводилась у “Медісон Сквер Ґарден” і називалась Automobile Club Of America’s First Annual Automobile Show. 69 компаній демонстрували глядачам близько 160 різних моделей автомобілів. На той час обсяг ринку нових автомобілів у США становив 4200 одиниць, причому лише 1000 з них були бензиновими, а решта – електричними та паровими. Вхід на шоу коштував 50 центів (близько 15 доларів за сьогоднішніми цінами), протягом тижня виставку відвідало близько 48 тисяч гостей. Автомобілі на подіумах коштували від $280 до $4000, при середній зарплатні в країні на рівні $589. Тобто найдешевший автомобіль коштував приблизно половину річного доходу середньостатистичного американця.

Більшість тогочасних автовиробників зникли назавжди і сьогодні навіть їхні назви ні про що не говорять автолюбителям. Чули щось про Angus, Car de Luxe, Coyote Special, Norwalk Underslung, Pungs Finch? Малоймовірно. Інші фірми залишили помітніший слід в історії, як, наприклад, Auburn або Pierce-Arrow.

Та значно важливіше, що перший Автосалон в Нью-Йорку став переломним моментом для стрімкого росту популярності автомобілів зі звичними нам ДВЗ. Так, компанія Olds Motor Works, що брала участь в Автосалоні, наступного року змогла продати аж 425 машин Curved Dash Runabout з бензиновими моторами, по 650 доларів за кожну. А через чотири роки, коли виробництво цієї моделі було припинене, фірма реалізувала майже 19 000 таких машин – вражаючий прогрес.

Реклама “моторизованої карети Winton” наводить переваги транспортного засобу, порівнюючи його з кінним екіпажем. Заголовок-слоган закликає: “Розлучіться з конем”. Нижче текст пояснює: “Витрати на експлуатацію – півцента на милю; максимальна швидкість – від 3 до 20 миль/год (4,8-32 км/год); легкий в керуванні; простий, надійний і потужний мотор; не смердить; підвіска коліс та пневматичні шини. Вартість – $1000. Без посередників”.

Фото: Автошоу в Нью-Йорку 1900 року / Detroit Public Library Digital Collections

Одним з відвідувачів першого американського автошоу був винахідник Томас Едісон. Він прихопив із собою відеокамеру, яку, перед тим, власноруч трохи вдосконалив. Унікальні кадри збереглись в Бібліотеці конгресу США.

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