Их будут выпускать в классическом виде с двигателями внутреннего сгорания, а также с электрическими силовыми установками.

Компания Messerschmitt Werke объявила о старте продаж Messerschmitt Kabinenroller (сокращенно KR) по мотивам классического KR-200, в двух версиях: бензиновой и электрической.

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Микрокары Messerschmitt выпускались после Второй мировой войны, когда немецкий производитель самолетов больше не мог строить воздушный транспорт. Это был трехколесный автомобиль, который выпускался в течение нескольких десятилетий и оказался довольно успешным, благодаря своей низкой стоимости и простоте в обслуживании. Единственным недостатком микрокаров Messerschmitt была трехколесная компоновка – не лучшая схема для стабильного поведения на дороге.

Messerschmitt Werke возвращает знаковый KR в двух вариантах. Версия KR-202 Sport является почти точной копией классического KR, но с улучшенными функциями и дополнительными опциями – жесткой крышей, электрическим отоплением, радиостанции AM/FM/Bluetooth и хромированной багажной стойкой. Версия KR-E5000-это электрический вариант.

KR-202 Sport оснащен 7,3-сильным 125-кубовым одноцилиндровым двигателем, совмещенным с автоматической коробкой передач. Агрегат обеспечивает скорость до 90 км / ч. Электрический вариант оснащен двигателем мощностью 5000 Вт (6,7 л. с.), который также имеет максимальную скорость 90 км/ч, но ограничен пробегом в 80 км, тогда как версия с ДВС может проехать до 160 км на одном баке топлива. Зарядить электрический трехколесник можно за 4-6 часов.

Фото: трехколесный микрокар Messerschmitt нового времени / Messerschmitt Werke

Обе версии KR легче оригинальной модели, на которой они базируются. KR-202 Sport весит 220 кг, тогда как электрическая версия имеет массу в 195 кг. Обе модели имеют два сиденья в тандеме и, согласно официальному описанию, могут перевозить двух взрослых и одного ребенка, а также немного багажа общей полезной нагрузкой 220 кг.

Messerschmitt Werke продает KR-202 Sport за 10 950 евро, а E5000 обойдется минимум в 12 950 евро.