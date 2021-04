Собранный электрокар квалифицируется, как квадроцикл, и имеет допуск на дороги общего пользования.

Wild One Max является совместной разработкой британского производителя детского транспорта Little Car и японского производителя конструкторов Tamiya.

На сайте Little Car указано, что наборы появятся в продаже в 2022 году по цене от 6 000 фунтов стерлингов, 7 000 тысяч евро или 8 250 долларов, в зависимости от рынка. Это уже третья инкарнация Wild One Max – первый был выпущен в 1985 году, а затем перевыпущен в 2012-м, однако то были небольшие радиоуправляемые модели, а новый Wild One Max выполнен в масштабе 8:10.

Необычный бебикар представляет собой заднеприводный электрический багги длиной 3,5 и шириной 1,8 метра. Такие габариты позволяют разместиться за рулем не только ребенку, но и взрослому человеку ростом до 195 сантиметров.

Wild One Max построен на пространственной раме и имеет независимую подвеску. Некоторые детали – вполне взрослые: 15-дюймовые колеса, тормоза Brembo, спортивное сиденье из композитного материала, снабженное регулировками и ремнем безопасности. Как и взрослые автомобили, Wild One Max можно оснастить дополнительными опциями, включая спортивную подвеску и внедорожные шины.

Для пользования собранным автомобилем на общественных дорогах, его нужно оборудовать стоп-сигналами, поворотниками и боковыми зеркалами, которые доступны в списке опций. После оборудования машинки всеми этими вещами, игрушечное транспортное средство можно зарегистрировать в некоторых европейских странах, как квадроцикл, что позволит выезжать на дороги общего пользования.

В движение Wild One Max приводит электромотор мощностью 5,5 лошадиных сил, который комплектуется батареей на 2 киловатт-часа. Заряда батареи хватает на 40 километров пробега. Максимальная скорость – 50 километров в час.