Зібраний електрокар кваліфікується, як квадроцикл і має допуск на дороги загального користування.

Wild One Max є спільною розробкою британського виробника дитячого транспорту Little Car та японського виробника конструкторів Tamiya.

На сайті Little Car вказано, що набори з’являться у продажу у 2022 році за ціною від 6000 фунтів стерлінгів, 7000 тисяч євро або 8250 доларів, залежно від ринку. Це вже третя інкарнація Wild One Max – перший був випущений у 1985 році, а потім перевипущений у 2012-му, однак то були невеличкі радіокеровані моделі, а новий Wild One Max виконаний в масштабі 8:10.

Незвичайний бебікар являє собою задньопривідний електричний баггі довжиною 3,5 і шириною 1,8 метра. Такі габарити дозволяють розміститись за кермом не лише дитині, а й дорослій людині зростом до 195 сантиметрів.

Wild One Max побудований на просторовій рамі і має незалежну підвіску. Деякі деталі – цілком дорослі: 15-дюймові колеса, гальма Brembo, спортивне сидіння з композитного матеріалу, забезпечене регулюваннями і ременем безпеки. Як і дорослі автомобілі, Wild One Max можна оснастити додатковими опціями, включаючи спортивну підвіску і позашляхові шини.

Фото: Little Car Tamiya Wild One Max / Little Car

Для користування зібраним автомобілем на громадських дорогах, його потрібно обладнати стоп-сигналами, поворотниками і бічними дзеркалами, доступними у списку опцій. Після обладнання машинки усіма цими речами, іграшковий транспортний засіб можна зареєструвати у деяких європейських країнах, як квадроцикл, що дозволить виїжджати на дороги загального користування.

У рух Wild One Max приводить електромотор потужністю 5,5 кінських сил, який комплектується батареєю на 2 кіловат-години. Заряду батареї вистачає на 40 кілометрів пробігу. Максимальна швидкість – 50 кілометрів на годину.