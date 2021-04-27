Попзірка має чотирьох дітей і у кожного з них є свій улюблений бебікар. А ще кілька – про запас.

У дитячому гаражі Кім Кардаш’ян є машинки і мотоцикли на будь-який вік і смак. Зірка реаліті шоу показала його у соцмережах.

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У Кім та її нинішнього чоловіка – репера Каньє Уеста, четверо дітлахів. На світлинах важко порахувати усі транспортні засоби для малечі, але можна помітити, що в колекції є Ford Mustang, Lamborghini, пару Mercedes, Jeep, монстр-трак, квадроцикли, мотоцикли та іншу техніку.

Звичайно, цей дитячий автопарк, хоч і коштує тисячі доларів, блідне в порівнянні з маминим. Кім далеко не любитель автомобілів або колекціонер (скоріше, шопоголік), але вона купує, володіє та зрідка їздить на найдорожчих, нестандартних та чудових машинах. Втім, більшість часу вона використовує свої машини як реквізит для своїх фотографій в Instagram.

Фото: дитячі машинки родини Кардаш’ян / Autoevolution

Її останнє надбання – прокачаний Cadillac Escalade ESV від Platinum Motorsports. Вона також володіє принаймні одним Mercedes-Benz Maybach GLS 2021 року, або п’ятьма з них, якщо повідомлення про те, що Каньє зробив такий різдвяний подарунок родині Кардаш’ян, є правдою.

У вересні минулого року сестра Хлоя Кардашьян також продемонструвала свій гараж, і він був заповнений дитячими машинками для доньки Тру (True) – можливо, навіть більше, ніж у Кім, враховуючи, що у Хлої лише одна дитина.