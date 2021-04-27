Поп-звезда имеет четверых детей и у каждого из них есть свой любимый бебикар. А еще, несколько – про запас.

В детском гараже Ким Кардашьян есть машинки и мотоциклы на любой возраст и вкус. Звезда реалити шоу показала его в соцсетях.

Смотрите также: Выбираем детский электромобиль: счастье можно купить

У Ким и ее нынешнего мужа – рэпера Канье Уэста, четверо ребятишек. На фотографиях трудно посчитать все транспортные средства для малышей, но можно заметить, что в коллекции есть Ford Mustang, Lamborghini, пару Mercedes, Jeep, монстр-трак, квадроциклы, мотоциклы и другую технику.

Конечно, этот детский автопарк, хоть и стоит тысячи долларов, бледнеет по сравнению с маминым. Ким далеко не любитель автомобилей или коллекционер (скорее, шопоголик), но она покупает, владеет и изредка ездит на самых дорогих, нестандартных и замечательных машинах. Впрочем, большую часть времени она использует свои машины как реквизит для своих фотографий в Instagram.

Фото: детские машинки семьи Кардашьян / Autoevolution

Ее последнее достояние – прокачанный Cadillac Escalade ESV от Platinum Motorsports. Она также владеет по крайней мере одним Mercedes-Benz Maybach GLS 2021 года, или пятью из них, если сообщение о том, что Канье сделал такой рождественский подарок семье Кардашьян, является правдой.

В сентябре прошлого года сестра Хлоя Кардашьян также продемонстрировала свой гараж, и он был заполнен детскими машинками для дочери Тру (True) – возможно, даже больше, чем у Ким, учитывая, что у Хлои лишь один ребенок.