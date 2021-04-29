Коли мова заходить про драг-рейсінг, на думку спадають задимлені шини і величезні мотори, агресивність та груба сила. Тут все інакше.

Microlino – це мініатюрний електрокар, створений за образом і подобою Iso Isetta 1950-х років, пізніше відомого, як BMW Isetta. Такий же скромний за габаритами, з бульбашковими формами і єдиною дверкою спереду, електрокар Microlino вже за крок до серійного виробництва. І щоб нагадати про себе та показати еволюцію розвитку своїх прототипів, швейцарський стартап влаштував змагання на швидкість Microlino версії 1.0 проти Microlino 2.0.

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Вперше стартап Micro Mobility заявив про себе у 2018 році, представивши концепт Microlino 1.0. Доопрацьовану версію електрокара фірма показала у 2020 році, заявивши, що в такому вигляді планує відправити крихітний автомобіль на конвеєр. Тоді ж було оголошено, що Microlino 2.0 матиме запас ходу на одному заряді у 200 кілометрів, а коштуватиме від 12 тисяч євро.

Пізніше, вже цього року, виробник уточнив, що базова модель матиме автономний пробіг у 125 кілометрів, а “200-кілометроіва” батарея для нього буде доступна за доплату. Потужність електромотора становить 20 кінських сил, крутний момент – 110 ньютон-метрів. Максимальна швидкість бульбашкового електрокара становить 90 кілометрів на годину, а від 0 до 50 кілометрів на годину машина розганятиметься за 5 секунд.

У Європі Microlino 2.0 класифікується, як важкий квадроцикл (категорія транспортного засобу L7e). Його цінник у 12 тисяч євро у 2018 році міг бути привабливим, однак на часі поява на ринку таких машин, як Citroen Ami та Dacia Spring із надзвичайно привабливими цінниками і можливістю користування за підпискою – перший коштуватиме 20 євро на місяць, другий – 49.