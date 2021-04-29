Когда речь заходит о дрэг-рейсинге, на ум приходят дымящиеся шины и огромные моторы, агрессивность и грубая сила. Здесь все иначе.

Microlino – это миниатюрный электрокар, созданный по образу и подобию Iso Isetta 1950-х годов, позже известного как BMW Isetta. Такой же скромный по габаритам, с пузырьковыми формами и единственной дверкой спереди, электрокар Microlino уже за шаг до серийного производства. И чтобы напомнить о себе и показать эволюцию развития своих прототипов, швейцарский стартап устроил соревнования на скорость Microlino версии 1.0 против Microlino 2.0.

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Впервые стартап Micro Mobility заявил о себе в 2018 году, представив концепт Microlino 1.0. Доработанную версию электрокара фирма показала в 2020 году, заявив, что в таком виде планирует отправить крошечный автомобиль на конвейер. Тогда же было объявлено, что Microlino 2.0 будет иметь запас хода на одном заряде в 200 километров, а стоить от 12 тысяч евро.

Позже, уже в этом году, производитель уточнил, что базовая модель будет иметь автономный пробег в 125 километров, а “200-километровая” батарея для него будет доступна за доплату. Мощность электромотора составляет 20 лошадиных сил, крутящий момент – 110 ньютон-метров. Максимальная скорость пузырькового электрокара составляет 90 километров в час, а от 0 до 50 километров в час машина разгоняется за 5 секунд.

В Европе Microlino 2.0 классифицируется как тяжелый квадроцикл (категория транспортного средства L7e). Его ценник в 12 тысяч евро в 2018 году мог быть привлекательным, однако актуально появление на рынке таких машин, как Citroen Ami и Dacia Spring с очень привлекательными ценниками и возможностью пользования по подписке – первый будет стоить 20 евро в месяц, вторая – 49.