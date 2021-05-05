Їх випускатимуть у класичному вигляді з двигунами внутрішнього згорання, а також з електричними силовими установками.

Компанія Messerschmitt Werke оголосила про старт продажів Messerschmitt Kabinenroller (скорочено KR) за мотивами класичного KR-200, у двох версіях: бензиновій та електричній.

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Мікрокари Messerschmitt випускались після Другої світової війни, коли німецький виробник літаків більше не міг будувати повітряний транспорт. Це був триколісний автомобільчик, який випускався протягом кількох десятиліть і виявився досить успішним, завдяки своїй низькій вартості та простоті в обслуговуванні. Єдиним недоліком мікрокарів Messerschmitt було триколісне компонування – не найкраща схема для стабільної поведінки на дорозі.

Messerschmitt Werke повертає знаковий KR у двох варіантах. Версія KR-202 Sport є майже точною копією класичного KR, але з покращеними функціями та додатковими опціями – жорстким дахом, електричним опаленням, радіостанції AM/FM/Bluetooth та хромованої багажної стійки. Версія KR-E5000 – це електричний варіант.

KR-202 Sport оснащений 7,3-сильним 125-кубовим одноциліндровим двигуном, поєднаним з автоматичною коробкою передач. Агрегат забезпечує швидкість до 90 км/год. Електричний варіант оснащений двигуном потужністю 5000 Вт (6,7 к. с.), Який також має максимальну швидкість 90 км/год, але обмежений пробіг у пробіг у 80 км, тоді як версія з ДВЗ може проїхати до 160 км на одному баку пального. Зарядити електричний триколісник можна за 4 – 6 годин.

Фото: триколісний мікрокар Messerschmitt нового часу / Messerschmitt Werke

Обидві версії KR легші за оригінальну модель, на якій вони базуються. KR-202 Sport важить 220 кг, тоді як електрична версія має масу у 195 кг. Обидві моделі мають два сидіння в тандемі і, згідно з офіційним описом, можуть перевозити двох дорослих і одну дитину, а також трохи багажу загальним корисним навантаженням 220 кг.

Messerschmitt Werke продає KR-202 Sport за 10 950 євро, а E5000 обійдеться мінімум у 12 950 євро.