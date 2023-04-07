Эскиз подготовили к выставке автомобилей из фильмов Луи де Фюнеса

Марка DS показала современную версию летающей машины Фантомаса. К сожалению, она существует только в виде эскиза, созданного парижской студией DS Design и посвященного открытию выставки автомобилей из фильмов Луи де Фюнеса в музее Le Musée National de l'Automobile – Collection Schlumpf. Так как никаких подробностей нет, можно предположить, что проект умозрителен и вряд ли будет воплощен в металле.

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5 апреля во французском музее Le Musée National de l'Automobile – Collection Schlumpf открылась выставка автомобилей из фильмов Луи де Фюнеса. Почетное место в ней занял летающий Citroen DS, который можно было увидеть в картине "Фантомас разбушевавшийся" в 1965 году. Отметить такое важное событие вызвалась и сама марка DS, причем необычным способом.

Сотрудники парижской студии DS Design нарисовали эскиз современной версии той же киношной машины. Ей «приделали» крылья и стабилизаторы, как у оригинала, но куда более интересна внешность, за которой просматривается попытка переосмыслить стилистику культовой модели. И хотя изображение ни к чему не обязывает, не исключено, что именно так будут выглядеть будущие ди-эссы.

Оригинальный Citroen DS выпускался 20 лет, с 1955 по 1975 год. Общий тираж составил около полутора миллионов экземпляров. На момент выхода это были одни из самых технологичных автомобилей - чего стоила гидропневматическая подвеска с регулировкой клиренса и автоматическим выравниванием. За свою жизнь DS пережил несколько обновлений и обзавелся версиями в кузове универсал и кабриолет.